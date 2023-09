Z dealerů Škody na Slovensku jsou minutové autopůjčovny

Kdo potřeboval před 20 lety auto na pár hodin, pár dnů nebo výjimečně pár týdnů, šel si pro něj do půjčovny. Postupem času získala tato služba „světovější“ pojmenování sdílení aut nebo carsharing. Vznikaly na to nové společnosti a aplikace. Teď Škoda vrací pojem autopůjčovna znovu do hry a tam, kam logicky nejvíc patří – k dealerům nových a ojetých aut. Zatím jen na Slovensku.