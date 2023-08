Prodej aut: je jich dost, ale na výběr je méně výbav než dřív. Vrací se slevy

V důsledku nedostatku čipů nebo jiných komponent i kvůli dozvukům pandemie covidu přesahovala v předchozích dvou letech čekací doba na výrobu vozů u téměř všech značek běžně 12 měsíců. Existovaly samozřejmě výjimky. Dost aut měla třeba Toyota.

Automobilky už podle Martina Fellera, místopředsedy představenstva multibrandového prodejce Louda Auto, znovu nastartovaly výrobu naplno a začaly dodávat vozy dealerům i na sklad, zatímco dosud preferovaly výrobu na přímou objednávku zákazníků. Velcí dealeři už mají víc nových aut skladem, než dříve, zákazník může mít nejprodávanější verze aut ihned a bez čekání. Výjimkou zůstávají hlavně některé užitkové vozy , hlavně ty s pohonem 4÷4, tedy všech čtyř kol. U nich podle ředitele Fellera pořád zůstávají dodací lhůty až jeden rok.

Poptávku teď táhnou i firmy, které na konci roku vždy projevují zájem o větší nákupy, aby optimalizovaly daňové výsledky. Pro soukromé zákazníky to může znamenat, že u oblíbených firemních modelů aut mohou mít v závěru roku částečně omezený výběr.

„Je zajímavé, že automobilky občas přestávají vyrábět modely, o které je pořád velký zájem,“ říká Martin Feller. „To je příklad třeba vozu Škoda Kodiaq v luxusním provedení Laurin & Klement, které už se nedá objednat. My jsme se tímto modelem předzásobili, ale skladové zásoby se rychle tenčí.“

Řada automobilek v létě přišla se zajímavými akčními cenami na některé modely, uspořit se tak dají desetitisíce korun. Rekordmanem je zřejmě Ford Kuga ve variantě plug-in hybrid, na který je momentálně bonus 390 000 Kč. Slevy jsou ještě na model Puma v rámci oslav 30 let Fordu na českém trhu. U ostatních modelů k výrazným slevám nedochází, lehce se v poslední době upravily ceny Mustangu Mach-E a importér přidal benefity ve formě servisního balíčku.

Až o 130 000 korun zlevnil třeba Opel Grandland a až 145 000 Kč se dá ušetřit u elektromobilu Volkswagen ID.3. „V posledních měsících se snažíme na nižší poptávku a opatrný přístup zákazníků v celém odvětví reagovat atraktivními nabídkami na vybrané modely,“ říká mluvčí značky David Valenta. „Modernizovaný ID.3 tak nyní lze pořídit od 999 tis. Kč, pro naše kompaktní SUV nabízíme zvýhodnění až 145 600 Kč, a vstříc váhajícím zákazníkům vycházíme také prostřednictvím výhodného financování s úrokem od 0 % a servisem zdarma.“

Škoda Auto nabízí akční modely Scala, Kamiq a Karoq Fresh, které nabízejí bonus až 108 tisíc Kč a zahrnuje zákazníky žádané prvky mimořádné výbavy, za které se běžně připlácí. Například Scala a Kamiq jsou navíc vybaveny zadní parkovací kamerou a bezklíčovým přístupem KESSY s alarmem, Karoq zadní parkovací kamerou a virtuálním pedálem pro bezdotykový přístup do zavazadlového prostoru. Co se týče elektroaut, tam je až do konce roku 2023 k dispozici zvýhodněný operativní leasing na model Škoda Enyaq iV za 15 990 Kč bez DPH.

Trendem je také zjednodušování ceníků. Pryč jsou doby, kdy zákazník v ceníku nalezl třeba pět stupňů výbav a několik stránek doplňkové výbavy. U luxusních značek to sice platí stále, ale masové značky čím dál víc svoje nabídky zjednodušují do pár výbavových stupňů doplněných o několik paketů výbavy. Extrémním příkladem je třeba Škoda Auto, která třeba u rozšířeného modelu Fabia nabízí jen tři výbavové stupně, 8 paketů a výbava na přání (pokud nepočítáme barva, kola a prodloužené či servisní balíčky) čítá pouhých deset položek.

„Škoda redukuje složitost produktové nabídky napříč modelovým portfoliem, naším úmyslem je nabídku našim zákazníkům zjednodušit a zpřehlednit. Rovněž se chceme soustředit na nejlépe prodávané varianty jednotlivých modelů. Mezi konkrétní dopady tohoto procesu patří vyřazení některých výbav. Dlouhodobým trendem v oblasti prodeje nových vozů jsou stále vybavenější vozy, tudíž na základě zákaznických preferencí přidáváme do standardní výbavy modelů a verzí nejžádanější výbavové prvky. Ty jsou pak k dostání i v rámci zvýhodněných nabídek a paketů. Snažíme se být stabilní a cenové kroky plánovat v dlouhodobém horizontu tak, abychom byli pro soukromé a zejména firemní klienty transparentní a dokázali udržet zůstatkové hodnoty vozů i na trhu s ojetými vozy,“ vysvětluje mluvčí značky Michaela Sklenařová.

Zjednodušování ceníků potvrdila třeba i Radka Matthey z Peugeotu: „Čipová krize je za námi, ustávají i výpadky v dodavatelsko-odběratelských řetězcích a zmírnily se i logistické problémy. Daří se nám tak vyjednávat s výrobcem lepší nákupní ceny a můžeme tak snižovat ceny našim klientům. Jedná se zejména o modely 208, 2008 a 3008. Zjednodušování ceníků aut je obecný trend. U naší značky začal už více než před rokem. Vrátili jsme se k tříúrovňové nabídce: Active, Allure a GT, přičemž tyto úrovně výbavy doplňujeme pakety.“

Výjimkou všech výše uvedených změn je naopak Hyundai. „Značka Hyundai k žádným výrazným slevám momentálně nepřistupuje, jsme přesvědčeni, že je naše nabídka konkurenceschopná a především atraktivní pro zákazníka i za současného stavu. V případě skladových vozů může nárazově dojít k mimořádné prodejní akci, ale ty žádným způsobem nevybočují ze standardu. O zjednodušení ceníků neuvažujeme, dlouhodobě se je snažíme mít postavené tak, aby byly pro zákazníka co nejintuitivnější. Stejně tak není v plánu zjednodušení výbavových stupňů,“ řekl nám mluvčí značky David Pavlíček. Hyundai ovšem třeba víc než dřív sází na operativní leasing.