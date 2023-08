Prodeje elektroaut rostou. Na plný plyn jede Čína, Evropa šlape na brzdu

Naopak nejméně populární budou plug-in hybridy, kterých bude šest milionů proti současným necelým čtyřem milionům.

Ve světě se ve druhém čtvrtletí prodalo 2,4 milionu elektrických aut, meziročně o 52 procent víc. Na deseti nejvýznamnějších evropských trzích se prodeje čistě elektrických aut v letošním druhém čtvrtletí zvýšily o 49 procent, zatímco celý automobilový trh rostl o 17 procent. Podobně se vyvíjí trhy i mimo Evropu, v USA vzrostl zájem o elektrická auta o 67 procent (celý trh rostl o 19 procent) a v Číně o 49 procent.

„V EU se od ledna do června 2023 registrovalo téměř tři čtvrtě milionu nových elektromobilů,“ uvádí Česká leasingová a finanční asociace. Podíl prodejů elektromobilů v EU dosahuje více než 12 %, v Česku je to prakticky pětkrát méně. Český trh v prodejích elektroaut zaostává, zájem brzdí vyšší cena i nedostatečná nabíjecí síť. „Přestože zájem postupně roste, stále jsme jen na zlomku stavu v západní Evropě. Chybí systematická podpora ze strany státu, vysoká cena zájemce odrazuje. Trh tak i nadále potáhnou především firmy, které obměňují vozový park za elektroauta. V tomto směru se na českém trhu nic nezmění,“ uvedl expert PwC na automobilový trh Pavel Štefek. Za prvních sedm měsíců roku bylo v ČR prodáno necelých 3 500 elektromobilů. To je sice více než 50procentní meziroční růst, nicméně podíl elektroaut na celkových registracích je 2,6 procenta.

„Zatímco v případě podnikatelů a veřejného sektoru lze očekávat rozšíření státních podpor na nákup nového elektromobilu, v případě spotřebitelů stát o dotacích (například na rozdíl od Polska) v tuto chvíli neuvažuje,“ dodává Česká leasingová a finanční asociace.

V relativním vyjádření se bude podle Štefka podíl elektromobilů na vyspělých trzích i nadále zvyšovat. Je ale otázkou, jak to bude v absolutních číslech, protože celkově automobilový trh čekají spíše těžší časy, na což budou obecně dražší elektromobily citlivé. „Dobrá čísla za první pololetí jsou z velké části ještě výsledkem nahromaděných starších objednávek. Nejen z německých automobilek už však doléhají hlasy, že aktuální poptávka po bateriových vozech nenaplňuje jejich očekávání. Když k tomu připočteme momentální balancování na hraně recese evropských ekonomik v kombinaci s inflací a drahými penězi, dá se očekávat, že nastávající období budou těžší,“ dodal Štefek.

V absolutních počtech elektromobilů je delší dobu lídrem Čína, v prvním pololetí se na tamním trhu objevily přes čtyři miliony nových elektrovozů. Tomuto růstu napomáhá i cenová politika. Podle aktuálního srovnání PwC je v Číně vyrobený elektromobil na čínském trhu v průměru o 40 až 45 procent levnější než stejný vůz vyvezený do Německa, rozdíl přitom u některých modelů je až dvojnásobný. Naopak vozy vyvážené z Německa do Číny mají na obou trzích zhruba podobnou cenovku.

Nejprodávanějším vozem na všech sledovaných trzích je model Tesla Y. Zatímco v Evropě jsou kromě Tesly v top desítce jen evropské vozy, naopak v Číně je Tesla jedinou automobilkou, která se dokáže prosadit mezi čínskými značkami. Čínské automobilky přitom v posledních měsících jasně deklarovaly, že se pokusí dobýt i evropský trh.