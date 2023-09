Škoda Auto omezí výrobu, klíčového dodavatele ze Slovinska postihly záplavy

Automobilka Škoda Auto přechodně omezí výrobu ve svých továrnách v Mladé Boleslavi a Kvasinách na Rychnovsku. Zdůvodnila to dopadem záplav ve Slovinsku na svého významného dodavatele. Napsal to server E15.cz, podle kterého by omezení mohlo trvat dva týdny a redukce výroby se nedotkne plně elektrického modelu Enyaq. Automobilka informace nechtěla komentovat.