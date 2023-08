Sázka na elektro nevyšla, do ČR se na plný plyn vrací spalovací Berlingo

Citroën Berlingo se měl podle plánů výrobce prodávat už jen jako elektromobil. Pro užitkové účely ovšem existovala i osobní varianta se spalovacím motorem v tzv. verzi N1, jež uživatele v praxi v užívání auta nijak neomezovala. Známý je pouze případ z jednoho českého města, které odmítlo majiteli na takový vůz prodat parkovací povolení pro rezidenta jako privátní osobu a nabídlo jen dražší povolení pro podnikatele

Ukončení prodeje spalovacích verzí Berlinga znamenalo pro Citroën obrovský propad prodejů na českém trhu. To samé platí pro dvojčata Berlinga, výhradně elektrická provedení Peugeotu Rifter a Opelu Combo jsou na českém trhu též propadáky, přitom ve spalovacím provedení patřily k pilířům prodejů značek.

Pětimístné spalovací Berlingo s homologací N1, které se v Evropě prodává s vestavěnou přepážkou za druhou řadou sedadel, nabízí Citroën v ČR s lokální přestavbou, která má při zachování užitkové homologace prakticky nezměněný interiér, mříž tedy chybí.

Důležité je, že díky homologaci N1 se tyto vozy nezapočítávají do bilance CO 2 dle evropských emisních limitů, automobilka za ně tedy neplatí pokuty.

Reálně byl ovšem hlavní problém v tom, že importér auta neměl, respektive jen v omezeném množství. To se teď změnilo, aut by mělo být dost. Model se jmenuje Berlingo Profi+ a jde o osobní vůz s homologací užitkových vozů N1 s upraveným podvozkem (zesílené tlumiče a pérování), který umožňuje zvýšenou užitečnou hmotnost až na 819 kg. Zatížení střechy za jízdy je až 100 kg, což umožňuje například montáž autostanu.

„Jsme rádi, že můžeme ohlásit návrat oblíbeného vozu Berlingo a máme ho dostatek skladem, tudíž je zájemcům okamžitě k dispozici. Zároveň bereme objednávky na další,“ uvedl ředitel českého zastoupení značky František Neuman. „Berlingo je ikonickým vozem značky Citroën a věříme, že verze Profi+ splní očekávání našich zákazníků, vyhoví všem potřebám jak řemeslníků tak rodin s dětmi a poskytne jim vynikající zážitek z jízdy tak, jak byli zvyklí. Nyní nabízíme pětimístné verze ve standardní délce a varianta vozu v délce XL (zůstává 5 míst) se již vyrábí a bereme na ni objednávky.“

Berlingo Profi+ je k dispozici s akční slevou již od 495 000 Kč. K vozu je možno využít bonus za starý vůz ve výši 40 000 Kč, nebo úvěr s 0% navýšením. V nabídce je ve třech stupních výbavy: Live Pack, Feel a Shine, s benzinovým motorem PureTech 110 s manuálním šestikvaltem a naftovými motory BlueHDi 100 a BlueHDi 130 s manuálem, nebo příplatkovou automatickou osmistupňovou převodovkou.

Importér pro vůz nově nabízí 8letou flexibilní značkovou záruku včetně asistenční služby. Podle toho, jak často jezdíte, si můžete vybrat tu nejvhodnější kombinaci roků a počtu ujetých kilometrů až do 8 let a do 180 000 km.