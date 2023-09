Jahn ze Škody: Čína už je v autoprůmyslu mezi lídry, Tesle se trh nepřizpůsobí

„Mapa největších světových automobilových výrobců se bude měnit,“ myslí si Martin Jahn. „Čína je jeden z technologických lídrů a nedalo se čekat, že by se to automobilovému průmyslu vyhnulo,“ říká v rozhovoru.

Veletrh IAA v Mnichově se už ani nejmenuje autosalon. Automobilky už nejsou automobilky, ale poskytovatelé mobility. O čem to tedy dnes v autoprůmyslu je?

Myslím si, že je to stále o tom samém – poskytování mobility. Automobilky jsou tu pro výrobu produktů poskytujících mobilitu – dovezou z místa A do místa B. Je to lifestylový produkt, který patří k životnímu stylu jednotlivých zákazníků.

Produkty, které pomůžou zákazníkům v dnešní době elektrické mobility jezdit a žít chytřeji, tedy dobře a rychle nabíjet, pohybovat se po Evropě. Čím dál více to bude o nabíjení a autě jako úložišti energie a místě, kde stále trávím čas a žiji. Pořád je to o tom samém, jen se tomu říká trochu jinak. Děláme produkt, který lidi posouvá z místa na místo a pomáhá jim žít určitým způsobem.