Definitivní vyhlášení války. Čína se postavila proti zbytku automobilového světa

BYD oslavil pět milionů vyrobených vozidel poháněných elektřinou. Sice záleží na tom, jak se to počítá (značka sesypává pod pojem New Energy Vehicles plug-in hybridy a bateriové elektromobily), ale nějaký rekord to je. Zakladatel ambiciózní značky však při té příležitosti ještě „přitopil pod kotlem“: Vyzývá čínské automobilky, aby se sjednotily a „pokořily ty staré“.