Úpadek Německa a převahu Číny uznávají šéfové automobilek i kancléř Scholz

Čínské elektromobily se staly jedním ze středobodů mnichovského autosalonu IAA Mobility. Zatímco v minulosti byly čínské automobilky často přehlíženy a kritizovány kvůli nedostatečné kvalitě, nyní se situace změnila. Představitelé evropského automobilového průmyslu hovoří o pokroku, který Čína v elektromobilitě učinila a za kterým Evropa zaostává. Úspěchu čínských firem se v projevu k zahájení veletrhu věnoval i německý kancléř Olaf Scholz, který německé automobilky vyzval, aby se čínské konkurence nebály, ale vnímaly ji jako povzbuzení.

„Konkurence by nás měla povzbudit, ne vystrašit,“ řekl v úterý spolkový kancléř, když autosalon otevíral. Připomenul, že německý automobilový průmysl se v minulosti opakovaně ukázal jako silný, neboť se v 80. letech musel vyrovnat s konkurencí japonských aut a o 20 let později s náporem korejských vozů. „Nyní jsou to čínské elektromobily,“ dodal.

Rychlý vzestup čínských výrobců elektromobilů vyvolává u některých evropských a zejména německých automobilek obavy, zda Evropa za Čínou příliš nezaostala. Letošní mnichovský autosalon se stal pro čínské automobilky velkým jevištěm, na což poukázal i Scholz. Je podle něj dobře, že Mnichov přivítal tolik výrobců aut.

Návštěvníkům veletrhu Scholz řekl, že Německo pokračuje v náročném úkolu transformace energetiky a hospodářství, aby se země do roku 2045 stala klimaticky neutrální. Nedílnou součástí tohoto úsilí je podle kancléře klimaticky neutrální mobilita, ke které jedna z cest vede přes elektrické pohony.

„Nabíjení musí být jednoduché, dokonce ještě snadnější než tankování,“ řekl Scholz o nezbytnosti zajistit elektromobilitě zázemí. „Od konce roku 2021 počet veřejných nabíjecích stanic vzrostl o polovinu na více než 90 000. To je teprve začátek,“ řekl. Dodal, že vláda nadále počítá s cílem, aby do roku 2030 na německých silnicích jezdilo nejméně 15 milionů elektrických aut. V zemi s více než 84 miliony obyvatel se v loňském roce podle Spolkového úřadu pro motorová vozidla (KBA) prodalo 2,65 milionu nových aut, z nichž asi 470 000 bylo elektromobilů.

Scholz také řekl, že Německo se stane první evropskou zemí, která z velké části nařídí provozovatelům čerpacích stanic zřídit také dobíjecí stojany s výkonem nejméně 150 kilowattů. Příslušný zákon chce vláda připravit v nadcházejících týdnech. Státní rozvojová banka KfW pak podle Scholze chystá podporu soukromých dobíječek v kombinaci se solárními panely a bateriovým úložištěm.

Na úvodní ceremonii při zahájení mnichovského veletrhu vystoupil s projevem rovněž bavorský premiér Markus Söder, který zdůraznil, že automobily mají v Bavorsku a v celém Německu nadále budoucnost a že výstava ukazuje moderní a udržitelnou mobilitu nové doby. „Bavorsko je bez aut nepředstavitelné,“ řekl. „IAA Mobility a Bavorsko se k sobě perfektně hodí. K autům se hlásíme. Mobilita je součástí naší bavorské DNA a je symbolem pokroku a svobody,“ řekl.

Náskok Číny je zřetelný

O čínské konkurenci hovořil v Mnichově i český ministr dopravy Martin Kupka, podle kterého je čínské prostředí nesrovnatelné s evropským, protože většina tamních automobilek je ve státních rukách.

V Mnichově se ale nejhlasitěji hlásí o slovo čínská automobilka BYD, která je soukromá a kterou podporuje americký investor Warren Buffett. „Schopnost konfrontovat, na tom stál úspěch evropského automobilového průmyslu. Tady nás Čína předehnala a je na vývoji technologií, abychom dokázali udržet tempo,“ uvedl Kupka.

Zcela otevřeně o náskoku Číny v elektromobilitě hovoří ředitel francouzského Renaultu a šéf Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA) Luca de Meo. „Čína je velice konkurenceschopná, pokud jde o dodavatelský řetězec elektrických aut. Musíme ji rychle dohnat,“ řekl v rozhovoru s novináři. Poznamenal, že v otázce bateriové technologie je Čína o dekádu před Evropou. Kriticky poukázal i na to, že čínské automobilky se těší masivní státní podpoře, kterou evropští výrobci nemají. „Čína každoročně pumpuje do automobilového průmyslu 100 miliard dolarů (2,4 bilionu Kč),“ řekl.

Sebevědomého nástupu Číny si všímají i německá média. Deník Die Welt se v článku pod titulkem Byl jednou jeden autonárod věnuje tomu, jak automobilový průmysl, někdejší pýcha Německa, sklouzává k průměrnosti. Zájem o čínské modely je u stánků nepřehlédnutelný. Na výstavišti, kde je expozice věnována odborníkům, si čínští vystavovatelé na nezájem stěžovat rozhodně nemohou. Také v centru Mnichova, kde je výstava určená pro veřejnost, se u čínských stánků tvoří fronty. Návštěvníci expozice čínské automobilky BYD na náměstí Odeonsplatz, se shodovali v tom, že představované vozy vypadají esteticky zajímavě a že i kvalita zpracování se na pohled jeví vysoká.

Zajímavá je pro zájemce o elektromobil také cena. Kompaktní model Dolphin značka BYD v Německu nabízí za 29 990 eur (727 000 Kč). To je cena, se kterou mohou evropské automobilky jen sotva držet krok. Zmínil to i Scholz, když v projevu řekl, že výrobci se musejí snažit produkovat auta dostupnější pro veřejnost.

BYD má v nabídce i vozy pro náročnější zákazníky, v Mnichově takto vystavuje model Han. Tento vůz za 70 000 eur (1,7 milionu Kč) soutěží o klienty, kteří zvažují nákup prémiových modelů zavedených automobilek BMW, Mercedes či Audi. Konkuruje rovněž americké Tesle.

Automobilka BYD, která v Mnichově z čínských výrobců poutá největší pozornost, se v srpnu poprvé dostala mezi deset největších výrobců aut na světě z hlediska prodeje. Předstihla tak německé automobilky Mercedes-Benz i BMW. BYD se navíc v loňském roce odhodlala ke kroku, který evropské automobilky teprve čeká, neboť upustila od výroby aut se spalovacím motorem.