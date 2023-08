Fenomén BYD: Čínská elektromobilní štika vyráží do evropského rybníku

Čínský BYD se stále více přetahuje o pozornost s Teslou. Značka ze Šen-čenu je jedinou automobilkou, která si navrhuje a vyrábí trakční baterie, elektromotory, ale i elektronické řídicí systémy sama. Jeho baterie se navíc montují i do vozů Tesla, vyrobených v továrně u Berlína, a své další komponenty se chystá prostřednictvím divize BYD FinDreams nabídnout i dalším výrobcům.

V loňském roce BYD dodal zákazníkům přes 1,86 mil. tzv. NEV vozů (New Energy Vehicle), tedy všech elektrifikovaných aut, meziročně o 208 % více. Nejvíce elektromobilů na světě vyrábí stále Tesla, ale pokud se jedná o souhrnné číslo společně s plug-in hybridy, drží pomyslné žezlo firma ze Šen-čenu. BYD navíc loni v celoroční bilanci poprvé od roku 2008 sesadil Volkswagen z první příčky nejprodávanější značky na čínském trhu. Předtím se mu to poprvé podařilo v listopadu 2022.

A stále přidává plyn. Za druhé čtvrtletí 2023 BYD vykázal rekordní prodeje s celkovým počtem 700 244 prodaných vozů. V Číně tak opět vévodí i počtem 352 163 registrací žebříčku elektromobilů. To je dvojnásobek toho, co firma prodala ve stejném období před rokem. Cena jejích akcií díky tomu vzrostla o více než čtyři procenta.

Automobilka BYD těží ze své vyspělé bateriové technologie. V tomto směru je zdaleka nejsilnějším čínským hráčem, který se chystá k velké evropské expanzi a plánuje zde také vlastní továrnu. Ve hře je údajně Francie, Německo, Španělsko a další dvě země.

Moneymaker s americkou účastí

Firma BYD, což je zkratka jména Build Your Dreams (v překladu něco jako „splňte si své sny“), vznikla již v polovině 90. let., v roce 2003 založila svoji automobilovou divizi, která po počátečním kopírování modelů zavedených značek začala o pět let později jako první na světě prodávat plug-in hybridní osobní model BYD F3 DM.

Tím zaujala americkou investorskou legendu Warrena Buffetta, který je kvůli svému čichu na dobré příležitosti nazýván „věštcem z Omahy“. A evidentně měl opět dobrý „nos“. Jeho společnost Berkshire Hathaway se tehdy nákupem akcií za 232 milionů dolarů stala jedním z největších podílníků v hodnotě přes 8 miliard dolarů. Podíl ve firmě postupně vystoupal až na více než 20 %, loni se ale snížil na 18 % a nedávno vyšlo najevo, že Berkshire Hathaway vlastní již jen polovinu původního balíku akcií. Buffett tedy nejspíš již další zhodnocování neočekává.

BYD v některých věcech připomíná Teslu, její záběr je totiž poměrně široký. Věnuje se rovněž výrobě solárních panelů, projektům velkých stacionárních baterií a kromě osobních aut vyrábí i elektrické autobusy, a to nejvíce na světě (mj. i v továrně v Maďarsku). Ty už několik let jezdí například na amsterdamském letišti, ale i ve Skandinávii, v Německu či ve Španělsku. Spolupracuje i s britskou firmou Alexander Dennis Limited (ADL), s níž vyrábí elektrický dvoupodlažní autobus. BYD produkuje i nákladní auta, vysokozdvižné vozíky, ale i moderní vlakové soupravy.

BYD byl málem v Česku již v roce 2008

BYD odstartoval svoji evropskou expanzi prostřednictvím středně velkého sedanu Han and velkého sedmimístného SUV Tang, které letos doplnil kompaktní crossover Atto 3 (v Číně se jmenuje Yuan Plus), a do konce roku ještě přibude malý model Dolphin, sportovní sedan Seal a také kompaktní SUV Seal U. Aktivní je v Norsku, Švédsku, Německu, Belgii, Dánsku, Nizozemsku, Velké Británii, Francii a nově i ve Španělsku. Brzy přibude i Itálie.

Osobní auta BYD se ale na starý kontinent dostala v minulosti jen sporadicky. Například elektrický BYD e6 se objevil coby taxi v Nizozemsku a Velké Británii. Teprve v polovině roku 2022 došlo v rámci pilotního projektu s dovozem sedmimístného SUV Tang a sportovního sedanu Han do Norska. První dodávky vozidel se uskutečnily i v Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Belgii, Francii, Německu, Itálii a Španělsku. Česká republika zatím není kvůli absenci podpory elektrických aut pro BYD prioritou. Málem jsme však mohli patřit mezi průkopníky. Již v roce 2008 totiž společnost Auto Palace vážně uvažovala o dovozu modelů BYD do České republiky. Kvůli katastrofálním crash-testům aut jiných čínských značek však z tohoto záměru sešlo.

Žádná velká láce

Ceny na čínském trhu nabudily Evropany na dumpingové ceny čínských aut. Zázrak se ovšem nekoná, dosti často jsou dvakrát tak drahá. Přesto mírně levnější než evropská konkurence. Může za to celá řada věcí. Vládní podpora výrobcům se totiž v Číně promítá již přímo do ceny auta. K tomu je třeba připočítat náklady na větší baterii pro Evropu, povinné asistenční systémy, přepravní a logistické náklady, náklady na distribuci, k tomu navíc 10% dovozní daň a samozřejmě i DPH. To vše výrazně zvyšuje cenu. U menších aut je tento nárůst ještě zřetelnější.

Malý hatchback BYD Dolphin (delfín) začíná v Číně na v přepočtu cca 333 000 Kč, v Evropě ho ale nepořídíte levněji než za 720 000 Kč, tedy za více než dvojnásobek. Evropská verze má ve standardu větší 60kWh baterii a elektromotor disponuje výkonem 150 kW. Dojezd na nabití je až 427 km.

Stejně jako Dolphin, tak i další nové modely mají základ ve škálovatelné platformě 3.0 s technologií Blade Battery, která umožňuje umístění článků do celé konstrukce vozu v rámci systému Cell-to-Pack (CTP), tedy bez obvyklých modulů přímo do nosné sendvičové struktury podvozku. To je výhodné z hlediska prostoru i bezpečnosti v případě nehody, neboť vytváří tužší konstrukci. Tyto lithium-železo-fosfátové články bez nutnosti použití kobaltu údajně disponují životností až 1,2 milionu kilometrů, jsou lehčí, levnější a mají až o polovinu vyšší energetickou hustotu než běžné lithio-iontové.

Atto má být hit

Hodně si BYD v Evropě slibuje zejména od svého kompaktního elektrického crossoveru Atto 3. S elektromotorem o výkonu 150 kW a akumulátorem s kapacitou 60,5 kWh ujede až 420 km. Základní cena se ovšem šplhá k milionu korun. Kompaktní model Atto 3 slaví první úspěch, když se v červenci stal nejoblíbenějším elektromobilem ve Švédsku a celkově byl druhým nejprodávanějším autem.

V evropské nabídce je i velký luxusní elektrický sedan Han s dvěma elektromotory s výkonem 380 kW a pohonem všech kol. Jeho baterie s kapacitou 85,4 kWh má umožnit dojezd až 521 km. Podobou techniku má i sedmimístné SUV Tang. S nepatrně větším akumulátorem s kapacitou 86,4 kWh má zvládnout až 420 km. Tang i Han se v Číně vyrábějí také jako plug-in hybridy.

Do Evropy se chystá i sportovně laděný model střední třídy se jménem Seal, což je přímá odpověď na Teslu Model 3. Je vybavený jedním nebo dvěma elektromotory a podle toho má výkon 230 kW nebo 390 kW. Akumulátor s kapacitou 82 kWh u čtyřkolky umožní dojezd 520 km, v případě zadokolky pak až 570 km. Seal vypadá atraktivně, po posledním zlevnění Tesly Model 3 to však pro něj nebude tak snadné.

Design modelů BYD vzniká pod taktovkou Wolfganga Eggera, který dříve působil u značek Alfa Romeo, Audi a Lamborghini. Stejně jako Dolphin je i Seal součástí řady nazvané „Ocean Series“, jejichž linie a jednotlivé detaily v interiéru připomínají vlny oceánu.

Koncem letošního roku má do Evropy dorazit i SUV BYD Seal U s dojezdem 500 km. Konkurent Škody Enyaq iV a Volkswagenu ID.4 patrně dostane do vínku baterie s kapacitou 71,8 nebo 87 kWh a podle toho ujede 420 nebo 500 kilometrů. Stejně jako Atto 3 i Seal a Dolphin mají velkou otočnou obrazovku infotainmentu.

Zatím nejmenším modelem BYDu s délkou 3,78 m je model Seagull (racek). O jeho dovozu do Evropy však ještě nejsou žádné konkrétnější zprávy. Má přední pohon, 55kW motor a bude se vyrábět nejen s lithium-iontovou, ale i s nákladově výhodnější 30kWh sodíko-iontovou baterií.

Chystá se ovšem doplnění nabídky i na opačném okraji spektra. BYD totiž prý navíc pracuje na luxusní limuzíně, která by měla být schopna konkurovat BMW i7 a Mercedesu EQS.

Bitte ein BYD!

Přes všechnu svoji vyspělost to BYD v Evropě nebude mít snadné, neboť tuto značku zatím znají jen zasvěcení. Loni v říjnu proto Číňané uzavřeli dlouhodobé partnerství s německou autopůjčovnou Sixt, která počítá v příštích letech s dodávkou 100 000 kusů modelu Atto 3, což má tuto značku a její auta zviditelnit v běžném provozu.

A aby své modely BYD zatraktivnil, tak prodloužil záruku na celou svou řadu elektrických a plug-in hybridních modelů na 6 let nebo 150 000 km a záruku na baterie poskytuje běžných 8 let, ale s limitem zvýšeným na 200 000 km.

Podle šéfa prodeje značky BYD pro Německo Larse Paulyho je cílem ve střednědobém horizontu získat v elektrickém segmentu zhruba pět až deset procent. Do roku 2026 se má u našich západních sousedů jednat přibližně o 120 000 elektromobilů. Známý slogan německého pivovaru Bitburger (Bitte ein Bit!) by tak mohl v modifikované podobě (Bitte ein BYD!) dostat zcela nový význam.