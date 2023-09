Škodovka vstupuje na vietnamský trh, prodává tam auta za miliardu

„Je to strategická brána do Asie,“ řekl při slavnostním zahájení působení značky ve Vietnamu Martin Jahn z představenstva Škody. Automobilka si proto vytvořila v Hanoji kancelář pro reprezentaci značky pro celý region, kterou vede Ondřej Černý, specialista značky na Asii.

V pondělí 25. září se právě v Hanoji otevře první dealerství značky Škoda v zemi, která má mít nejvyšší potenciál růstu v regionu (roční inflace do 3 procent, roční růst HDP před covidem až 7 procent, nyní cca 3,7 procenta) a pro automobilku je strategickou branou do společenství zemí ASEAN a širšího indicko-pacifického regionu.

Skoro přesně před rokem 3. října 2022 po tříletém vyjednávání podepsala značka se svým lokálním partnerem, společností TC Group, dohodu, podle které se domácí firma stala importérem škodovek, za rok (přesněji na přelomu let 2024 - 25) je ovšem už bude také vyrábět. Skupina TC Motor má ve Vietnamu velké renomé. Tamní vláda navíc mohutně podporuje průmysl, ze zemědělské země se má stát více průmyslový stát a autoprůmysl má být jedním ze stěžejních.

„Škoda Auto vstupem na vietnamský trh učinila významný krok ve své strategii internacionalizace,“ shrnuje mluvčí automobilky Tomáš Kotera.

Prvními novodobými škodovkami, které vyrazí na vietnamské silnice, jsou tedy Kodiaq s Karoqem. Obě škodovky míří do Vietnamu s benzinovými motory, menší ze škodováckých SUV je za miliardu vietnamských dongů, kodiaq za miliardu a půl. Škrtněte tři nuly a zhruba znáte přepočet na koruny.

Karoq i Kodiaq přijíždějí s benzinovou 1,4 TSI, to je motor, který už v Evropě nepořídíte. Novější jedna-pětka by pro potřeby importu do Vietnamu byla moc drahá, je taky mlsnější na palivo, takže by ji bylo třeba modifikovat na spalování horšího benzinu, na který se ve Vietnamu jezdí. Kodiaq jede na nový trh také s dvoulitrovým turbobenzinem. Právě kodiaqy jedou do Vietnamu doslova na poslední chvíli, importér si bude muset vytvořit zásobu, protože Škoda za pár týdnů představí novou generaci modelu (dodávky zahájí ovšem až v příštím roce).

Škoda chce značku etablovat na vietnamském trhu jako lepší zboží, stejně jako v Indii, kde je s touto strategií úspěšná. Ceny proto nastavila o kousek nad konkurencí, přibližně o deset procent výš. Chce na vietnamském trhu stavět na evropskosti, evropské výroky tam mají zvuk. Česko má navíc ve Vietnamu výjimečné postavení, díky historickým vztahům, kterými se nemůže pochlubit v Evropě snad žádná jiná země, Vietnamci o zemi v srdci Evropy vědí. A je dokonce mnoho takových, co česky mluví, mimo jiné bývalý ministr průmyslu nebo šéf vietnamského sdružení autoprůmyslu.

Vietnamci v Československu Příslušníci vietnamské národnosti začali pobývat na území komunistického Československa díky mezivládní dohodě se Severním Vietnamem na zvyšování kvalifikace. Jednalo se o desetitisíce vietnamských občanů mezi lety 1956–1967 a dále zejména po roce 1973, kdy komuniké mezi oběma stranami stanovilo odbornou přípravu vietnamských dělníků a techniků v ČSSR jako konkretizaci spolupráce obou zemí.[2] Cílem mezivládní dohody bylo zvyšování kvalifikace vietnamských občanů s omezenou dobou pobytu několika let.[3] Počty stážistů a dělníků postupně stoupaly, takže v polovině 80. let už v celém Československu bylo kolem 28 000 Vietnamců. zdroj: Wikipedia

Po prvních padesáti škodovkách, které do Vietnamu dorazily z Kvasin v červnu, se zaprášilo. Daniel Vošvrda s Ondřejem Černým ze zastoupení Škody v Hanoji se tak svého Kodiaqa musel prozatím vzdát. Do konce roku chce Ondřej Černý prodat kolem dvou set aut, cíl pro příští rok je 1200 aut.

Do Vietnamu se dokonce dostaly škodovky už v v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století. „Byly to jednotky kusů ročně, jeden rok snad deset. Dohromady ani ne padesát aut, spíš čtyřicet,“ říká pro iDNES.cz Daniel Vošvrda. Kolik stovek a stodvacítek z tehdejší mladoboleslavské produkce se dochovalo, se asi nezjistí. „V rámci pomoci Vietnamu tehdy v sedmdesátých letech posílali zaměstnanci Škody jedno procento svého platu na pomoc Vietnamu a darovali krev,“ dodává Vošvrda.

V plánu je dostat se na produkci 27 tisíc aut ročně, kapacita fabriky bude o něco větší. Celý průmyslový areál má ovšem kapacitu až 120 tisíc aut. Přitáhnout má také dodavatele, které automobilka bude potřebovat pro postupnou plánovanou lokalizaci výroby. Škoda se plánuje dostat na 40 procent, kvůli požadavkům ASEAN na import aut v rámci regionu bez cla.

Výroba na místě

„Naším střednědobým plánem je zapojení okolo 30 místních smluvních partnerů, montáž přibližně 30 000 vozů z CKD sad a po roce 2030 dosažení prodejního potenciálu přes 40 000 vozidel ročně,“ uvádí Martin Jahn z představenstva Škody Auto. Nabídku budou tedy zpočátku tvořit automobily dovezené z Česka.

Z Kvasin putují škodovky do Vietnamu lodí přes německý Bremerhaven a Singapur, vzdušnou čarou je to asi 12 tisíc kilometrů. „V druhé fázi je v plánu doplnit portfolio o další dovážené modely, Octavia a Superb. Počítá se rovněž s uvedením rodiny plně elektrických vozů Enyaq, protože lze očekávat rostoucí poptávku vietnamské klientely po elektromobilech,“ dodává Tomáš Kotera.

V příštím roce pak TC Group (Thanh Cong Motor Vietnam) spustí výrobu vozů v nově budovaném místním závodě, půjde o produkci z plně rozložených sad (CKD). Nejprve SUV Kushaq a s mírným zpožděním též sedan Slavia, vyráběné v indickém závodu v Púně.

„Dobré vztahy obou zemí a jejich provázanost, silná vietnamská komunita v Česku, rozvíjející se automobilový průmysl ve Vietnamu, kvalifikovaná pracovní síla nebo fakt, že tamní firmy se nebojí investovat a spolupracovat,“ vyjmenovává Daniel Vošvrda důvody, proč volba padla právě na tuto zemi

Při výběru místního partnera sehrála důležitou roli podpora českého velvyslanectví ve Vietnamu i fakt, že řada Vietnamců studovala či pracovala v bývalém Československu a české firmy nebo i čeština tak pro ně nejsou neznámé. „Česká ambasáda ve Vietnamu doporučila tři firmy, s nimiž jsme jednali. Po detailních jednáních se náš nynější partner ukázal jako nejlepší volba. V roce 2022 jsme začali ladit kontrakt a pustili se do plánování,“ vzpomíná Vošvrda.

„Thanh Cong Motor Vietnam (TC Motor) je jednou z největších a finančně nejstabilnějších firem na vietnamském trhu. Sídlí v Hanoji a má rozsáhlé portfolio aktivit včetně automobilového průmyslu, rezidenčních a kancelářských nemovitostních projektů, hotelových komplexů a průmyslových areálů. Průmyslový areál Viet Hung Industrial Park je strategicky umístěn a má přístup k rozvinuté dálniční síti, velkokapacitnímu mořskému a říčnímu přístavu a bohaté silniční infrastruktuře.“

ASEAN Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN – Association of South East Asian Nations) je regionální mezinárodní organizace založená v roce 1967. Sdružuje Brunej, Filipíny, Indonésii, Kambodžu, Laos, Malajsii, Myanmar, Singapur, Thajsko a Vietnam.

Aktuálně staví TC Group na ploše 16 000 metrů čtverečních výrobní haly v průmyslovém parku Viet Hung v provincii Quang Ninh. „V závislosti na vývoji trhu je v plánu postupné navyšování výroby tak, aby po roce 2027 dosáhla až 27 000 vozidel ročně,“ uvádí Kotera. „Kapacita průmyslového parku Viet Hung by mohla být v budoucnu využita k rozšíření výroby s výhledem na export modelů Škoda do celého regionu ASEAN.“

Vietnam je nyní čtvrtým největším automobilovým trhem v jihovýchodní Asii (po Thajsku, Indonésii a Malajsii). Na 1000 obyvatel zde připadá pouze 38 vozidel, přitom celková populace činí přibližně 100 milionů lidí. Očekává se, že se počet vozů na 1000 obyvatel zvýší na 57 již v roce 2026.“To spolu s dalším předpokládaným ekonomickým rozvojem dělá z Vietnamu zemi s nejvyšším potenciálem k růstu v celé oblasti,“ uvádí Pavel Jína, mluvčí Škody.

Škoda se snaží najít nové trhy, které mají růstový potenciál. Evropa je nasycena, automobilky se přetahují o víceméně neměnný počet zákazníků a není výhled na výraznější růst, ani v chudší východní části kontinentu. Škoda přišla kvůli válce na Ukrajině o ruský trh a projekt v Číně „zkrachoval“ - prodeje se propadly na minimum a automobilka si moc neví rady, jak dál, vyčkává, z trhu se ovšem stáhnout nechce. Vietnam má být tedy alespoň částečnou náhradou s výhledem na možný další růst.

Rušnému vietnamském provozu stále jasně dominuje více než 70 milionů motocyklů, i proto se tamní bezpečnostní předpisy zaměřují na ochranu motocyklistů na silnicích. Modely pro Vietnam kvůli tomu Škoda vybavuje speciálním radarem na přídi, který používá systém automatického nouzového brzdění, a který lépe rozezná motocyklistu.

„V poslední době se zvyšuje počet lidí, kteří přecházejí na automobily, a proto trh s novými vozy neustále roste,“ komentuje situaci na vietnamském trhu Pavel Jína. V roce 2021 bylo v zemi prodáno přibližně 287 000 vozidel, v roce 2022 už téměř 367 000 aut. „Očekává se, že od roku 2023 bude odvětví těžit ze zvýšené domácí poptávky a vládních podpůrných programů. Pozitivní dopad by mělo mít také postupné odstraňování cel na zboží z EU do roku 2030 a to dává příležitost k růstu poptávky po evropských značkách,“ dodává. Očekává se, že se celkový roční objem trhu po roce 2030 zvýší na zhruba jeden milion vozů. Pro srovnání: v desetimilionovém Česku se v prodává kolem dvou set tisíc aut ročně, v loňském roce 192 tisíc, z toho 63 tisíc škodovek.

Vietnamskému trhu v současné chvíli dominují japonské a jihokorejské značky. Jsou dobře zavedené a mají rozsáhlou síť prodejců. Nejoblíbenější je Toyota s tržním podílem ve výši 22 procent, následují Hyundai (19 %), Kia (11 %), Mitsubishi (10 %) a Mazda (7 %).

Nejoblíbenějšími modely ve Vietnamu jsou SUV. V poslední době také stoupá poptávka po elektrických vozech, přičemž tamnímu trhu s elektrickými vozy dominuje vietnamský výrobce Vinfast, který drží 6 procent celého trhu.