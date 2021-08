Carsharing slaví padesátku. Těm, kdo málo jezdí, se vyplatí

Sdílení aut v Česku stouplo proti loňsku o polovinu Využívání sdílení aut neboli carsharingu za poslední rok vzrostlo zhruba o polovinu. Zvýšil se přitom jak počet uživatelů, tak i množství zápůjček. V Praze jezdí sdílenými auty 11 procent obyvatel, v roce 2019 to bylo necelých sedm procent.

Sdílení, respektive půjčování automobilů nabízí v Česku zhruba desítka firem, přičemž k dispozici je kolem 5000 vozů. Firmy buď nabízí vlastní vozy, těch je mezi 1500 až 2000, nebo auta lidí, kteří si tak chtějí přivydělat. Ve velkých městech je možné si půjčit i elektrické skútry nebo koloběžky. Platforma HoppyGo pro sdílení vozů přímo mezi uživateli, kterou podporuje Škoda Auto, meziročně zaznamenala nárůst počtu zápůjček o 65 procent. Kromě vyšší poptávky výrazně vzrostl i počet kilometrů, které uživatelé při zápůjčce ujedou, protože se zapůjčenými auty vyráží nejen po ČR, ale i do oblíbených zahraničních destinací. Průměrná délka půjčení je 5,1 dne. „Obsazenost aut je v prázdninových měsících výrazně vyšší než v ostatních částech roku, zhruba o 37 procent. A to se bavíme o běžných autech, obytné vozy byly zarezervovány už dlouho před prázdninami a získat je teď na poslední chvíli už může být problém,“ uvedl výkonný ředitel HoppyGo Robin Švaříček. V Praze, kde je největší koncentrace sdílených služeb, si auto půjčí podle průzkumu STEM/MARK pro nadnárodní carsharingovou firmu Anytime několikrát do roka osm procent lidí a jednou týdně dvě procenta. Podle průzkumu se pak uživatelé sdílených aut chovají zodpovědně a ekologicky a svou dopravu kombinují s využitím MHD. Kombinaci veřejné dopravy a sdílení aut propaguje například dopravce FlixBus, který se rozhodl spojit s poskytovatelem Autonapůl působícím v devíti českých městech. Pasažéři FlixBusu dostanou promokód na slevu 250 korun pro jízdu sdíleným autem. Naopak uživatelé sdílení mají desetiprocentní slevu u FlixBusu.