Za 4 roky uvede Seat levný městský elektromobil. Bude stát přes půl milionu

V rámci klasické výroční tiskové konference zhodnotili představitelé automobilky Seat nejen loňský obtížný rok (Seat se v něm propadl do ztráty), ale také nastínili plány automobilky do budoucna. Patří k nim další expanze sportovní divize Cupra, která v roce 2024 uvede na trh elektromobil Tavascan a která příští rok vstoupí například na trh v Austrálii. Ovšem asi nejvýznamnější oznámenou novinkou je příprava malého elektromobilu určeného především do městského provozu. Seat dokonce ukázal siluetu zamýšleného auta.

Příprava čistě elektrického minivozu je v tomto případě zajímavá hned z několika důvodů. Ukazuje totiž, jak rychle se mění situace (nejen) v koncernu Volkswagen, i to, jakým směrem zamíří nabídka dalších automobilek. A také to, že auta opravdu nebudou v budoucnosti levná. Seat to samozřejmě neřekl takto přímo, vše ale lze vyčíst mezi řádky.

Suché oznámení zní: Seat bude od roku 2025 vyrábět malý městský elektromobil. U auta počítá s cenou v rozmezí 20 – 25 tisíc eur, tedy v přepočtu asi 524 až 655 tisíc korun. Vyrábět ho chce „doma“ ve Španělsku. Ve kterém závodě, to zatím nebylo rozhodnuto. Nicméně nezávisle na tomto rozhodnutí, ke kterému by mělo dojít ještě letos, připraví Seat pro výrobu elektromobilů svou továrnu v Martorellu. Tam by mělo vznikat až 500 tisíc elektromobilů ročně, a to nejen značky Seat, ale i dalších koncernových značek.

V praxi to značí, že koncern Volkswagen například rychle opouští původní politiku, kdy měly být pro výrobu elektromobilů vyhrazeny závody hlavní koncernové značky v Německu. Důvod je pro to jednoduchý, doslova za pár let by měly podle plánů koncernu elektromobily ve výrobě v podstatě převládnout a tyto vyhrazené kapacity by nestíhaly. Ve Škodě tak udělali krok tímto směrem, když si „vydupali“ výrobu SUV Enyaq iV v Mladé Boleslavi, Seat se teď na posun strategie musí reagovat také.

Oznámení také ukazuje, že malá auta prostě nebudou levná a že ani v polovině aktuální dekády baterie ani další technologie nebudou tak dostupné, aby si malý elektromobil mohl dovolit každý (čtěte více). Dá se předpokládat, že chystané auto bude v podstatě nástupcem Seatu Mii, který pochází z trojčat: jeho sourozenci jsou VW Up! a Škoda Citigo. To, že je osud těchto modelů na specifické platformě v podstatě zpečetěn, je známo už delší dobu, ostatně Škoda s výrobou typu Citigoe iV končí.

Nový šéf Škody Thomas Schäfer se ale krátce po svém nástupu do funkce nechal slyšet, že městský minivůz by automobilka chtěla nabídnout i v budoucnu a že se o jeho přípravě brzy rozhodne (nově automobilka oznámila dokonce čtyři elektromobily do roku 2030).

A ejhle, teď Seat oznamuje, že připraví malý elektromobil do města. A je tedy velmi pravděpodobné, že takové auto dostane opět i sourozence se značkou Škoda (a také Volkswagen a možná Audi). Takové auto by se ale mohlo vyrábět právě třeba ve Španělsku. Ostatně, v Bratislavě, kde se teď koncernová minivozitka vyrábějí, na ně nejspíš v rámci přesunu kapacit nezbude místo: na Slovensko zamíří výroba Superbu a Passatu (více o bratislavské továrně čtěte zde).

Seat tedy ukazuje, že nástupce vozidel takzvané New Small Family přijede, ale nebude to hned. A že bude plně elektrický, docela drahý a nejspíš se bude vyrábět ve Španělsku. Seat by zároveň měl nejspíš vést i vývoj samotného auta a automobilka také bojuje za to, aby také vyráběla i baterie pro elektromobily (více o bateriové strategii koncernu VW čtěte zde).