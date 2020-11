Škoda postaví elektromobil menší než Fabia, naznačil šéf značky

„Určitě budeme malý elektrický vůz potřebovat a bojujeme za něj,“ řekl předseda představenstva české značky po sto dnech v funkci, kterou převzal v srpnu letošního roku od svého předchůdce Bernharda Maiera. „V prvních měsících příštího roku představíme novou Fabii,“ potvrdil Schäfer a dodal, že v druhé polovině roku 2021 dorazí další verze elektromobilu Enyaq, jehož výroba teď běží ve zkušebním režimu. Bude to další karosářská verze vozu ve stylu kupé.



Schäfer potvrdil, že výrazné zaměření Evropské unie na přechod k elektromobilitě zasáhlo do plánů značky. „S novou zelenou dohodou (green deal, pozn. red.) a regulacemi není žádná alternativa, musíme se silně orientovat na elektromobily,“ potvrdil šéf Škody v ČT.

„Budeme se rozhodovat o celém portfoliu, musíme zvážit, jaké modely budeme potřebovat. Na tom teď budeme muset pracovat,“ vysvětlil.

Podíl elektromobilů v EU dosáhl téměř deseti procent Prodej elektromobilů v Evropské unii ve třetím čtvrtletí meziročně vzrostl zhruba o 212 procent na téměř 274 tisíc vozů. Jejich podíl na celkovém prodeji osobních aut se tak zvýšil na 9,9 procenta ze tří procent před rokem. Vyplývá to z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA). V České republice se prodej elektromobilů zvýšil o 157 procent na 908 vozů. Údaje zahrnují automobily s čistě elektrickým pohonem a hybridní vozy, které umožňují dobíjet baterii z elektrické sítě. "Opatření, která různé země zavedly ke stimulaci poptávky po automobilech v období pandemie nemoci covid-19, znevýhodnila automobily s tradičním pohonem," uvedlo sdružení ve své nové zprávě. Upozornilo nicméně, že na celkovém prodeji osobních aut v EU se i nadále více než 75 procenty podílejí vozy s benzinovými a naftovými motory. Prodej aut s naftovým motorem ve třetím čtvrtletí klesl téměř o 14 procent zhruba na 766 tisíc vozů, prodej automobilů s benzinovým motorem se propadl téměř o čtvrtinu na 1,3 milionu vozů. Tržní podíl naftových aut činil 27,8 procenta, tržní podíl benzinových aut 47,5 procenta. „Benzinová auta se tak poprvé od roku 2016 na celkovém prodeji osobních vozů podílela méně než polovinou,“ upozorňuje ACEA. Podle partnera EY Petra Knapa 3. čtvrtletí v Evropě skutečně ukazuje měnící se skladbu pohonů. "To už nejde ‚okecat‘ poklesem trhu. Skoro čtvrtina nových aut má alternativní pohon a každé desáté je do zásuvky. Je docela překvapivé, že rychleji zřejmě ztrácí benzín než diesel," podotkl. Alternativní pohony se snaží prosazovat samy automobilky kvůli hrozbě vysokých pokut za nesplnění emisních limitů.

„Je to nákladná změna, o které jsme věděli,“ mluví o přepřažení na elektromobilitu. „Není ovšem alternativa, musíme to změnit. Teď je závod o to, abychom to přežili. Budoucnost prostě bude elektromobilní. Znamená to větší investice, revizi plánů,“ zopakoval.

V krátkodobém a střednědobém horizontu podle Schäfera za elektro alternativa není. Dá se očekávat příchod dalších technologií. Mohou se používat syntetická paliva, plyn a vodík, u něj ovšem vidí perspektivu ve velkých, spíše nákladních vozech.

Schäfer zopakoval, že celý koncern VW vydá 30 miliard eur na projekt elektromobility. Emisní cíl pro tento rok značka splní, doufá předseda představenstva Škody, který byl do Mladé Boleslavi letos v létě převelen z jihoafrického zastoupení, kde zodpovídal za celý region.



„Myslím, že se nám to podaří, nyní je to méně než jedno procento rozdílu. Možná se nám dokonce podaří cíl lehce překonat. V příštím roce jsme na dobré cestě,“ říká k flotilovému limitu emisí CO 2 , do kterého se musí značka vejít. To platí podle Schäfera i pro celý koncern Volkswagen. I když jeho šéf Herbert Diess začátkem tohoto týdne prohlásil, že koncern nesplní flotilový cíl a tento rok pravděpodobně asi o gram. To se zdá málo, ovšem za každý gram nad limit za každé v Evropě registrované auto bude automobilka nucena zaplatit do evropské kasy pokutu 95 eur.

Schäfer ještě potvrdil, že je nedostatek akumulátorů. „Letos přichází málo baterií a ještě pozdě,“ shrnul.

U větších aut je podle Schäfera budoucnost v plug-in hybridní technologii, u které je možné trakční akumulátor dobít ze zásuvky. Připomíná ovšem, že je to velmi nákladná technologie. „Je po nich obrovská poptávka u octavie a superbu. Budou hrát velkou roli v následujících letech,“ říká o plug-in hybridech, dodává ovšem, že do malých vozů není vhodná. Do auta formátu modelu Fabia to je technika v hodnotě 10 tisíc eur navíc, takové navýšení ceny by zákazník neakceptoval. Právě proto je u menších aut podle Schäfera jednoznačným řešením plná elektrifikace.

Nová továrna nebude

„V těchto nejistých časech neuvažujeme nad stavbou nového závodu,“ uvedl Schäfer k tématu posledního roku. Škoda dlouhodobě bojuje s nedostatkem kapacit. Pro Škodu Superb a Volkswagen Passat, jejichž novou generaci značka vyvine, se měla stavět ve východní Evropě nebo Turecku nová továrna. „Nebudeme stavět nový závod. Budeme hledat kapacity v závodech, které nejsou dostatečně využity, například v Indii, Rusku nebo využijeme sdílené závody v rámci koncernu,“ uvedl.

Schäfer potvrdil, že i nyní, při celoevropském výrazném poklesu prodejů kvůli pandemii koronaviru, automobilka bojuje s kapacitou svých českých továren. „Stále pracujeme na víc než 110 procent kapacity.“ Do konce měsíce se má například rozhodnout, zda se bude přesouvat výroba modelu Kodiaq z Kvasin. „Přesun výroby se může dotknout každého modelu,“ komentuje.

„Škoda má největší růstový potenciál v celém koncernu,“ uvedl Schäfer ke spekulacím, že se má značka přeorientovat na lowcostový segment. „Máme hledat nová odbytiště, máme zodpovědnost za Rusko a Indii a severní Afriku v rámci celého koncernu. Chceme využít potenciál,“ vysvětlil.

V severní Africe, kterou značka dostala čerstvě na starosti, je podle Schäfera například poptávka po autech na CNG. „Musíme posunout značku na vyšší úroveň, rozšířit výrobu a vstupovat na nová odbytiště,“ popsal svůj úkol. Zadání je prý navyšování čísel - výroby a zisku. Potenciál vidí Schäfer právě v nových trzích. Zároveň ovšem dodal, že značka má nabídnout nižší provedení kamiqu, karoqu, fabie. „Chceme zajistit, aby naše modely byly dostupnější,“ shrnul.

„Určitě neuvažujeme o propouštění. Platí to i o agenturních pracovnících. Stále pracujeme naplno na tři směny,“ uvedl Schäfer k aktuální situaci zapřičiněné koronavirovou paralýzou. „Spíše máme problém lidi sehnat,“ dodat. A připomněl, že v pátek 6. listopadu začíná kolektivní vyjednávání s odbory. „Budeme navyšovat mzdy, jak jsme slíbili dříve,“ ubezpečil v České televizi.

Vývoj a nové projekty se podle Schäfera nezastavují, něco se pouze odsunulo. „Zpomalujeme, neutrácíme, snižujeme náklady abychom kompenzovali dopady nižší výroby,“ uvedl. Když klesá objem výroby, roste cena, protože velká část nákladů je fixních. Schäfer ovšem uvedl, že ceny škodovek zůstávají nezměněny.