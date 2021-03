Škoda představí do roku 2030 až čtyři elektromobily. Benzin nezatracuje

Škoda podle Schäfera bojuje za uvedení co největšího počtu elektrických aut, jejich vývoj je totiž velmi drahý, prodejem elektromobilů by se tak firmě mohly investice vracet.



V následujících třech letech Škoda zároveň plánuje představit nové generace svých modelů. Již loni se představila čtvrtá generace modelu Octavia, letos se veřejnosti ukáže nová Fabia. Nový Superb se začne vyrábět v roce 2023, novou generaci SUV modelů Kodiaq a Karoq ukáže Škoda světu v roce 2024.

Automobilka chce nabízet zákazníkům i do budoucna jak čistě elektrické vozy, tak auta s běžným pohonem, jako je benzin nebo nafta. Schäfer podotkl, že například v Číně nebo Indii se s běžnými druhy pohonu počítá například i za dvacet let.

Škodě Auto loni klesl nekonsolidovaný čistý zisk o 52 procent na 15,2 miliardy korun. Nekonsolidované tržby se snížily o 7,6 procenta na 424,3 miliardy korun. Důvodem poklesu byl dopad pandemie koronaviru na nižší výrobu a prodej aut i vývoj směnných kurzů (více o hospodaření značky čtěte zde).

Automobilka chce v příštích pěti letech investovat zhruba 2,5 miliardy eur (asi 65,5 miliardy korun). Přibližně 1,4 miliardy eur (asi 36,7 miliardy korun) chce dát do dalšího rozšiřování elektromobility, 650 milionů eur (17 miliard korun) chce vložit do digitalizace, 350 milionů eur (devět miliard korun) má jít na investice do závodů a výrobních zařízení.