VW chystá v Evropě šest továren na baterie do elektroaut, ve hře je i Česko

Volkswagen postaví továrny spolu s partnery a jejich kapacita bude 240 gigawatthodin ročně. Firma to uvedla v prezentaci nazvané Power Day.

„E-mobilita se pro nás stala hlavním předmětem podnikání,“ řekl na jejím začátku šéf koncernu Herbert Diess.



Skica elektrického kabrioletu VW ID.3, kterou uveřejnil šéf koncernu Volkswagen Herbert Diess. Dodal k ní, že automobilka výrobu takového vozu zvažuje.

Největší evropská automobilka je nyní v případě baterií závislá na vnějších dodavatelích. Každá z šesti nových továren má vyrobit ročně akumulátory s úhrnnou kapacitou 40 gigawatthodin.

Automobilka má jeden závod v německém Salzgitteru a druhý ve spolupráci s firmou Northwolt připravuje v severním Švédsku. Následovat mají další čtyři, z nichž jeden by mohl být ve Španělsku, kde působí koncernová značka Seat. Člen představenstva koncernu Thomas Schmall uvedl, že kromě Španělska automobilka uvažuje v jihozápadní Evropě také o Portugalsku a Francii. Rozhodnout má také jednání s vládami a Evropskou komisí. To stejné platí též o volbě lokace bateriové továrny, která má podle plánů Volkswagenu vzniknout ve východní Evropě. Schmall uvedl, že se uvažuje o České republice, Polsku a Slovensku.

Rozvoj a rozšiřování vlastních kapacit pro výrobu součástí nutných k montáži elektrických aut jsou důležitým bodem automobilového průmyslu. Aby automobilky dokázaly plnit přísnější klimatické cíle, musejí mít více modelů na alternativní pohon. K tomu ale potřebují baterie, které se nyní vyrábějí převážně v Asii.

Investice Volkswagenu je také vnímána jako odpověď na plánovaný závod americké firmy Tesla. Její šéf Elon Musk nedávno oznámil, že nový závod u Berlína bude největší továrnou na baterie na světě.

„Naším cílem je snížit náklady a složitost baterie a současně zvýšit její dojezd a výkon,“ říká Thomas Schmall. „Díky tomu bude e-mobilita cenově dostupná a dominantní technologií pohonu.“



Volkswagen od roku 2023 zavede i standardizovaný vlastní typ bateriového článku, který má v roce 2030 dostávat 80 procent elektromobilů koncernu. To by mělo snížit náklady na baterie u základních modelů postupně až o 50 procent.

Graf složení trakčního akumulátoru elektromobilu

Diess slíbil, že se z bateriových Volkswagenů stanou jakési mobilní powerbanky; elektromobilisté si tak budou v podstatě moci vozit elektřinu z práce domů. Volkswagen totiž chce integrovat elektromobil do energetických systémů. „To umožní, aby zelená elektřina ze solárního systému byla uložena ve vozidle a v případě potřeby přiváděna zpět do domácí sítě. Zákazníci budou nejen nezávislejší na veřejné energetické síti, ale také ušetří peníze a sníží emise CO 2 ,“ uvádí automobilka.

Modely založené na platformě MEB společnosti Volkswagen budou tuto technologii podporovat od roku 2022. „Spojíme inteligentní auto s inteligentní domácností,“ uvedla Elke Temmeová, která má u automobilky na starosti divizi nabíjecích systémů.



Volkswagen také spojí síly s britskou ropnou společností BP a s elektrárenskými podniky Enel a Iberdrola s cílem rozšířit veřejnou síť nabíjecích stanic pro elektromobily v Evropě. Nedostatečná síť těchto stanic je považována za velkou překážku v masovém rozšíření elektrických aut. Do roku 2025 by mělo být na kontinentě 18 000 rychlonabíjecích míst, poznamenala agentura DPA.

Švédský výrobce lithium-iontových baterií Northvolt současně oznámil, že získal od Volkswagenu na příštích deset let zakázku za více než 14 miliard dolarů (307,5 miliardy korun), uvedla agentura Reuters. Zástupci Northvoltu poznamenali, že firma prodá Volkswagenu podíl v jejich společném podniku Northvolt Zwei, zatímco Volkswagen zvýší svůj podíl v Northvoltu. Cílem Northvoltu je do roku 2030 mít na evropském trhu s bateriemi pro elektrická auta 25procentní podíl.

„Jednou bude nabíjení elektromobilů zadarmo,“ uzavřel svou prezentaci Thomas Schmall.