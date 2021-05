Až na dno sil o šampaňské. To je drsný veteránský závod z Pekingu do Paříže

Z Pekingu do Paříže - až na dno sil | foto: Gerard Brown

Je to jeden z nejdrsnějších závodů světa. Posádky za 36 dnů ujedou téměř 14 tisíc kilometrů přes dva kontinenty a 11 států. To vše v historických autech. Hlava vám to nebere? Toto je jeden z největších snů, jaké můžete mít. O závodě napsal magazín Speed.