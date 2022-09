Závod z Pekingu do Paříže o život a šampaňské. Ital ho vyhrál o dva týdny

„Je tu někdo, kdo by tohle léto podnikl cestu autem z Paříže do Pekingu?“ Tato nevinná věta „z hecu“, která se objevila 30. ledna 1907 v deníku Le Matin, odstartovala jeden z nejšílenějších závodů své doby. Který původně žádným závodem být neměl.

A co vyvolalo onu osudnou větu? Pár let po začátku nového století Francie, země do té doby závodům zaslíbená, zakazuje závodění na běžných silnicích v provozu. Auta prostě už zrychlila natolik, že to nebylo bezpečné. Automobiloví pionýři se tak přesouvají do měst a vznikají první okruhové závody – jezdí se v ulicích, které jsou však během závodu uzavřené.