Veterány by měli nově prověřovat na STK, navrhují poslanci

Předpokládá to poslanecký pozměňovací návrh k vládní novele zákona o provozu na pozemních komunikacích, který tento týden podpořil sněmovní hospodářský výbor.

Subjekty pověřené federací nyní ověřují původnost historického vozidla i jeho technický stav. Předkladatelé úpravy v čele s Petrem Sadovským (ANO) ale tvrdí, že k technickým prohlídkám mají pouze omezené vybavení. Jejím přenesením na standardní stanice technické kontroly získá stát lepší přehled o technickém stavu historických vozidel, což povede i ke zvýšení bezpečnosti provozu, uvedli v důvodové zprávě.

Zástupci ministerstva dopravy rozptylovali obavy některých poslanců, že historická vozidla nebudou kontrolami procházet. Prohlídky takových automobilů, které jezdí na běžných registračních značkách, provádějí stanice technické kontroly už nyní, a to podle pravidel, která platila při uvedení těchto vozů do provozu, uváděli. Například zkouška brzd třeba předválečných vozidel se prý neprovádějí na válcích, ale „pocitově“ při krátké jízdní zkoušce.

Podpořený pozměňovací návrh také předpokládá, že žadatelé budou moci provést registraci historického vozidla na kterémkoli ze 14 obecních úřadů, které tuto agendu vykonávají. Ruší se tedy jejich místní příslušnost.

Testování historického vozidla je nyní třeba každý rok obnovovat.

Vládní novela zavádí možnost elektronické žádosti o zápis do registru vozidel nebo o zápis změn. Zjednodušit by se mohl i zápis změny vlastníka nebo provozovatele vozidla, protože obě strany by mohly podávat společnou žádost, ale pomocí dvou oddělených podání. Dopravci by si také mohli rezervovat registrační značku. Díky tomu by si mohli vyřizovat potřebná povolení ještě předtím, než úřad vozidlo zapíše do registru.