Veterána k prodeji nafotil před vlastní garáží, za pár hodin přišli zloději

„Inzerát jsem umístil do tří skupin, které se orientují na prodej vozidel, a to včetně historických. Inzerát byl velmi podrobný ve smyslu, jak je vozidlo upraveno, zrenovováno, kde se konkrétně opravovalo a jaké díly byly měněné. Zároveň jsem k inzerátu přiložil i několik fotografií vozidla,“ popsal prodej přes inzerát majitel Jiří Nejedlý.

Zveřejnění fotografií byla zřejmě osudná chyba. Na snímku bylo vidět i číslo garáže, kde vozidlo majitel parkoval. Dva dny po zveřejnění inzerátu se do garáže vloupali zloději.

„Páčili to doslova hrubou silou. Opravdu si s tím museli dát hodně velkou práci, protože to nebylo jednoduché. Rozstříhali zámek, který byl ukrytý v trubce, už to muselo být pro ně velmi pracné. Následně vypáčili i klasickou fabku. Podle policie to museli páčit zhruba čtvrt hodiny,“ řekl pro iDNES.cz majitel historického vozidla.

Garáž byla prázdná

Na zloděje po značné fyzické námaze nečekal kýžený lup. Garáž byla prázdná. „Bylo to doslova štěstí v neštěstí, protože mechanik mě před Vánocemi informoval, že vozidlo nestihne dodělat, což mě docela naštvalo, protože jsem se těšil, že se mezi svátky projedu. Nakonec jsem mu volal a děkoval, že mi de facto zachránil auto,“ vzpomíná s úsměvem Jiří Nejedlý.

I tak si zloději odnesli z garáže nářadí a další věci za zhruba 35 tisíc korun. Šlo o jedinou garáž, kterou ten večer navštívili, proto se majitel domnívá, že šli najisto pro jeho veterána. „V souvislosti s tímto vloupáním se zabýváme i variantou, zda zveřejnění inzerátu, především pak fotografie s číslem garáže, nemá s vloupáním přímou souvislost,“ uvedla k případu středočeská policejní mluvčí Vlasta Suchánková.

Svoji možnou chybu zpětně přiznává i majitel. „Byl jsem k tomu poměrně laxní, protože jsem si myslel, že takové věci se nemůžou stát, že by si někdo dal takovou námahu, aby se vloupal pro auto za zhruba 250 až 300 tisíc korun,“ dodal Nejedlý.

Příště neutrální místo

O vykradené garáži informoval i ve skupinách, kde původně inzeroval prodej vozidla. Chce tím varovat ostatní, aby se nedostali do stejné situace. „Dneska bych to už neudělal a vozidlo rozhodně fotil někde na neutrálním místě,“ říká Jiří Nejedlý a dodává, že lidé by měli být i opatrní v tom, jaké informace dávají na své profily sociálních sítí, neboť i tak se zloději mohou dostat k nežádoucím informacím.

Policejní mluvčí Vlasta Suchánková dodává: „Sociální sítě jsou dobrý sluha, ale zlý pán. Některé věci na nich zveřejněné mohou být inspirací pro ty, kteří se pohybují na druhé straně zákona.“

Historický mercedes bude majitel parkovat na jiném místě. Zároveň si garáž nechá elektronicky zabezpečit, což radí i ostatním, pouze mechanické zabezpečení zloděje nezastaví. Pokud se je podaří dopadnout, za vloupání a krádež v době nouzového stavu jim hrozí až osm let vězení.