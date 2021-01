Autu v zimě na ulici škodí led, sůl a zloději. Garáž není vždy spásou

Zatímco od jara do podzimu majitelé venkovních aut své stání na ulici příliš neřeší, v zimě se jejich outdoorové parkování stává velkou nevýhodou oproti autům nocujícím v uzavřené garáži (dvě pětiny všech vozů) nebo alespoň pod pergolou.

I když kriminalita v Česku dlouhodobě klesá, auta se kradou a vykrádají celoročně. Zima ale zlodějům nahrává, protože se stmívá mnohem dříve. Potenciálnímu pachateli se tak prodlužuje čas, kdy se může do vozidla nenápadně dostat a způsobit majiteli nemalé škody.

A nejedná se jen o tichá odlehlá místa, ale také o města. Do svých bytů se na zimu přesouvají chataři a chalupáři, kteří jinak zbytek roku tráví v přírodě. Podle České parkovací asociace se v zimě ve městech nachází o deset procent vozů více.

Sůl rozežírá lak a spouští korozi

Solení silnic a posypový materiál dává autům pořádně zabrat. V lednu konečně začalo mrznout a sněžit, což udělalo radost většině národa mířícího na běžky a do přírody, ale silničářům to přidalo práci a řidičům starosti.

Motoristé mají pod přívaly sněhu občas problém auto najít.

Zdrsňující směsi a posypová sůl ničí lak auta a vžírají se pod povrchovou vrstvu, kde zakládají na korozi. Pokud parkujete auto u kraje vozovky a projedou kolem silničáři, může se stát, že dostane slušnou nálož od drobného štěrku a kamení.



Odborníci varují, že jakmile se povrch laku u auta poškodí, byť poškození nemusí být na první pohled viditelné, koroze už na sebe nenechá dlouho čekat. V krajním případě rez do karoserie vyžere díry.

Nejvíce jsou v tomto směru ohrožené zejména blatníky, prahy či výfukový systém. Navíc, v chladném počasí tomu silně napomáhá i výrazně vyšší vlhkost vzduchu.

„Klíčové je také stáří vozu. Například u veteránů může být proces degenerace výrazně rychlejší. Pokud vůz parkuje v garáži, riziko zásahu posypovou solí či směsí při jejich aplikaci na silnici se výrazně snižuje. Člověk po zaparkování může zároveň poměrně komfortně vůz zbytků soli zbavit. Kromě toho bývá v garáži i menší vlhkost než venku, což snižuje riziko vzniku koroze,“ řekl Petr Přichystal ze společnosti Lomax.

Poznejte auto pod sněhovou peřinou Autokvíz Vyprostit z hromady bílé nadílky auto je často sportovní výkon. Nejprve je ovšem třeba ho najít. Poznáte auta pod sněhovou přikrývkou? Otestujte se v kvízu na iDNES.cz. Vstup do kvízu ZDE



Jaká je rada pro majitele aut, kteří garáž nemají? Auto častěji vozte do myčky, která vás nánosů soli a nečistot zbaví. A v zimě vždy nechejte nanést vrstvu vosku - alespoň částečně tak ničivý proces na svém voze zpomalíte.

Ale pozor, garáž rozhodně není spásou. Pokud není suchá a větraná, může to být naopak horší než parkování před domem. Úplně nejhorší varianta je ta, kdy jezdíte s autem pravidelně a zajíždíte do garáže s autem od prosolené břečky a sněhu. Vrata ji pevně uzavřou a vlhko napomáhá korozi hlodat. Pro každodenně používané auto je lepší přístřešek, kde vůz přirozeně osychá a větrá.



Parkování na ulici je vždy méně komfortní. Už proto, že musíte auto ometat od sněhu.

Padající led může škodit za statisíce

Ještě větší škody může na autě napáchat padající sníh a led. Zejména kus ledu nebo velký rampouch, který se ulomí ze střechy, má takovou sílu, že rozbije čelní sklo, promáčkne kapotu vozu nebo ulomí zpětné zrcátko. U běžných aut se taková škoda pohybuje okolo padesáti tisíc korun, u těch luxusnějších pak může být i statisícová.

Nízké teploty nesvědčí ani motoru, a to nemusí jít o auta stará několik desítek let. Často stačí, aby řidič do auta v minusových teplotách několik dní nenasedl, a když po pauze otočí klíčkem, motor nenaskočí. Jak pečovat o akumulátor čtěte zde.