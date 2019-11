Prodeje ojetin rostou. Na bohatém okraji Prahy otevřel nový bazar

AAA provozuje celkem 57 poboček. Nejnovější otevřela oficiálně 6. listopadu v nákupní zóně v Čestlicích u Prahy. Centrum, kde původně sídlilo české zastoupení korejské automobilky Kia, nabízí kolem 200 vozů na ploše 6 300 metrů čtverečních. V budoucnu by se kapacita měla rozšířit až na 500 nabízených aut. Pobočka je vybavena servisem a výkupním centrem.

Ještě před středečním oficiálním otevřením prodala 60 aut, to je podle generální ředitelky AAA Auto Karolíny Topolové rekordní výkon, pobočka by se měla brzy dostat na dvojnásobek, tedy 120 aut měsíčně. Podle provozního ředitele sítě AAA Auto Petra Vaněčka je to dané strategickou polohou pobočky v oblasti, kterou díky přilehlým obchodním centrům navštíví velké množství zákazníků.



„Před rokem 2008 jsme měli menší pobočku v Praze-Řepích, ale od té doby dosud v Praze fungovala pouze centrála v Dolních Chabrech. Naším cílem je přiblížit se zákazníkům na jihovýchodní straně Prahy, která se velmi intenzivně rozvíjí. Proto jsme se rozhodli otevřít další pobočku, která bude obsluhovat i přilehlé regiony Středočeského kraje,“ uvedl Vaněček. Autocentrum v Dolních Chabrech již podle něj kapacitně obyvatelům Prahy a spádových oblastí nestačí.



Strategické umístění

Nová pobočka je tak umístěna strategicky na opačném konci Prahy. Navíc v oblasti s velkou kupní silou, zaměření na bohatší klientelu je zřetelné také ze skladby nabízených aut, polovinu z nich tvoří mladé ojetiny nabízené pod značkou Mototechna. Na ostatních pobočkách je podle Topolové těchto prémiových vozů méně, asi čtvrtina.

„Již delší dobu jsme hledali lokalitu pro vznik prémiové pobočky a jsme přesvědčeni, že tato nákupní zóna s návštěvností v řádu stovek tisíc lidí denně je z tohoto hlediska ideální. V těsném sousedství navíc právě vzniká nové luxusní obchodní centrum. Tato obdoba Pařížské by se měla otevřít již na jaře příštího roku,“ dodává Petr Vaněček.

„Otevření druhé pražské pobočky zapadá do rozvojové strategie společnosti, která počítá s neustálým zvyšováním nabídky na trhu v každé zemi, kde působí. V České republice nyní na 24 místech nabízí zhruba

11 000 vozů, a je tak prodejcem ojetin s nejhustší pobočkovou sítí a nabídkou aut,“ vysvětluje Topolová.

V příštím roce bude skupina expandovat převážně v Polsku, kde je nyní 13 prodejních a výkupních poboček, přičemž tento počet by se mohl téměř zdvojnásobit. Celkem má ve čtyřech zemích, kde firma působí (ČR, Polsko, Slovensko, Maďarsko), na skladě 18 tisíc aut, průměrně denně prodá 260 aut, stejné množství vykoupí.



Skupina autobazarů AAA Auto letos očekává, že překoná loňský prodejní rekord 83 000 ojetých vozů. Od ledna do konce října ve čtyřech zemích prodala 73 000 aut, z toho 43000 v České republice. Zvýšení prodeje očekává i v příštím roce, kdy chce jen v Polsku navýšit odbyt z letošních odhadovaných 16 000 na 25 000 vozů. „Polsko tak v příštím roce předstihne dosud druhý největší trh skupiny Slovensko,“ uvedla generální ředitelka společnosti.

Pokles trhu s novými auty

Podle Karolíny Topolové se na prodejích zřetelně projevuje pokles trhu s novými auty. „Prodej nových aut klesá už 14 měsíců v řadě,“ uvádí, zákazníci podle ní volí raději ojeté vozy. V říjnu letošního roku tak AAA Auto zaznamenalo historický rekord s prodejem 8 070 aut za měsíc.

Vaněček dodává, že roste poptávka po mladých ojetinách pod značkou Mototechna. Zákazníci v tomto případě často volí některou formu financování nákupu a průměrná cena takto prodávaných aut je letos 430 tisíc, v případě nákupů firemních zákazníků to je dokonce kolem šesti set tisíc korun.

Pro srovnání: průměrná cena všech ojetin prodaných na českém trhu je nyní kolem 230 tisíc korun, ovšem zároveň se odhaduje, že tři čtvrtiny aut se prodají za částky mezi 100 a 200 tisíci korunami.

Autobazarům AAA Auto na českém trhu konkuruje například společnost Auto ESA se zhruba desítkou poboček, ale i programy prodeje ojetin u jednotlivých značek, jako je Das WeltAuto, Škoda Plus nebo Emil Frey Select. Skupinu AAA Auto vlastní britsko-polský investiční fond Abris Capital Partners.