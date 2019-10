Jak vlastně vznikne takzvaný youngtimer? Snadno. Naprostá většina modelů aut časem „vyhyne“ – kdy jste například naposledy viděli Ford Escort?

Do zapomnění je odešle opotřebení provozem, větší mechanické závady, koroze nebo zkrátka morální zastaralost. Ceny takových aut postupně klesají až k nule – tomu samozřejmě odpovídá i to, jak o ně majitelé pečují. A to vše pak vede k postupnému vymizení typu z vozového parku.