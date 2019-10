Auto jako investice, díl první: Zlaté vejce, nebo pukavec?

Koupíte krásného veterána, pár let s ním budete jezdit na výlety a pak s tučným ziskem prodáte... Tak takhle investice do aut nefungují. Naopak, daleko spíš se dost nadřete, a stejně proděláte. Na co dát pozor, abyste nákupu veterána nelitovali?