Když investujete do veterána: přehledný manuál od trabanta k ferrari

1 Zlaté vejce, nebo pukavec?

Zainvestujete do krásného veterána, pár let vám bude dělat radost a až vás omrzí, s tučným ziskem jej prodáte dál. To je sen každého, ovšem takto investice do aut nefungují. Je třeba počítat s dalšími, často nemalými, investicemi a velkou dřinou. A dost často se stává, že nadšenci do historie automobilů prodělají. Každá legrace má holt svá pravidla.



Přinášíme přehledných jedenáct tipů, nač si při takové investici dát pozor. Jedno z nejdůležitějších pravidel zní: vždy investujte jen přebytečné peníze. Ať je vaše vášeň k vysněnému vozu sebevětší, nikdy kvůli jeho koupi nezastavujte dům a nechoďte do dluhů. Investujte jen takovou částku, která vás v případě ztráty sice zamrzí, ale nepoloží na lopatky. A dejte si pozor na bezcenná auta. Byť jste si vybrali model, který může vzbuzovat emoce a je na první pohled dokonalým aspirantem na jedinečného veterána, nemusí se v budoucnu zhodnotit.