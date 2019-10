Poklady z aukcí. Když staré auto stojí tolik co stíhačka

Říká se, že auto je nejhorší investice, neplatí to však vždy. Třeba loni se model 250 GTO prodal za více než miliardu korun. Které další kousky patří do klubu nejdražších automobilů historie prodaných v aukcích? Přehlídkou deseti nejzajímavějších startuje seriál o investicích do aut.