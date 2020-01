Není to jen BMW. Přední český sběratel prozradil, do jakých aut investovat

Není to tak dávno, co investice do starých aut zažívaly velký boom, a v České republice vznikly dva velké fondy, které nabízejí zhodnocení vložených peněz právě prostřednictvím jejich investování do nákupu cenných starých aut. Může se to zdát jako ideální řešení pro ty, kteří chtějí tímto netradičním způsobem zhodnotit své finance, ale zároveň autům příliš nerozumějí. Filip Turek na tohle „komerční sběratelství“ má trochu jiný názor.