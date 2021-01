Topení a nabíjení mobilu jen někdy. Elektroauta by mohla zhasnout Francii

Šetřete elektřinou, prosím. Neobvyklá žádost provozovatele francouzské přenosové soustavy elektřiny RTE, na níž upozornil magazín Caradisiac, mezi odpůrci elektromobilů opět otevřela otázku, jak je země připravená na nárůst počtu aut čerpajících elektřinu ze zásuvky. RTE totiž předpokládá, že kvůli vysokým mrazům dosáhne odběr elektřiny v zemi ve špičce tento pátek 88 000 megawattů, elektrárny přitom do sítě budou dodávat jen 88 200 megawattů. Pokud by ve Francii jezdil plánovaný počet elektromobilů a hybridů pro rok 2020 – tedy tři procenta – zvedla by se spotřeba ve špičce o 500 až 1 000 megawattů. A to by mohlo vést k blackoutu.



Paradoxní je, že rady, jak energii šetřit, zacházejí až do absurdních detailů, k omezení nabíjení elektroaut ale RTE nevyzvala. Francouzi by si třeba měli doma utáhnout kohoutky na topení, vymazat si přebytečné maily, aby se snížila zátěž a tím i spotřeba serverů v zemi, a mobily by neměli nabíjet dopoledne a večer mezi půl šestou a půl devátou.



Ve Francii nyní elektromobily tvoří asi 1,1 procenta celého patnáctimilionového vozového parku. Původně se čekalo, že v roce 2020 bude tento podíl už kolem tří procent. Do patnácti let by na elektřinu měla jezdit čtyři z deseti aut ve Francii, většinu by měly tvořit plnohodnotné elektromobily, jen asi z pětiny půjde o plug-in hybridy, které v nouzi dokážou jezdit na benzin. Průměrná okamžitá spotřeba elektřiny ve Francii by při tomto počtu elektromobilů vzrostla o 2 200 – 3 600 megawattů.

Nabíječky ve špičce zpomalí

RTE předpokládá, že většina z nich se bude nabíjet přes noc na domácích stanicích, naopak tedy vykompenzují nižší noční spotřebu elektřiny. Distributor nicméně připouští, že nabíjení elektromobilů ve špičce bude nutné regulovat. V praxi to znamená, že chytré nabíječky budou napojeny na centrální řídicí systém a pokud spotřeba elektřiny – ať už v konkrétní oblasti nebo v celé zemi – vylétne blízko limitu, výkon nabíječky se sníží. Nabít auto tak bude trvat déle nebo jej nepůjde nabít naplno. Za patnáct let by to mělo umět 60 procent nabíječek, které budou ve Francii k dispozici.

Problém s nadměrným odběrem elektřiny v mrazivém počasí elektromobily ještě prohloubí. Jejich spotřeba totiž s nižšími teplotami radikálně stoupá. A není to jen tím, že si posádka musí zatopit drahocennou elektřinou, která by jinak poháněla kola. Problém je hlavně v bateriích, kterým nízká teplota nesvědčí. Respektive část energie spotřebují na to, aby se zahřály na teplotu, ve které fungují efektivně.

V praxi tak už při teplotě kolem bodu mrazu klesá spotřeba elektřiny až o 70 procent a úměrně tomu se snižuje i dojezd na jedno nabití a stoupá pravděpodobnost, že řidič bude muset elektromobil dobít i přes den, byť s ním cestuje jen na relativně krátké vzdálenosti. Za normálních okolností je poměr pravidelného a příležitostného nabíjení 65 ku 35 procentům, zima ale může tento údaj klidně otočit.

Máte nabito? Tak my si cucneme

RTE mimo jiné uvažuje, že v takové situaci by se mohl nouzově využít systém V2G. Zkratka znamená „vehicle-to-grid“, tedy „z auta do sítě“. Právě Francie jako první ve spolupráci s ABB tento systém testuje. V běžném režimu se počítá s tím, že elektromobily připojené na síť by mohly pomáhat vyrovnávat výkyvy v přenosové soustavě – obvykle přes noc, kdy řidiči nezáleží na tom, aby bylo auto nabité co nejrychleji. Majitel, který by k takovému využití svého vozu svolil, by za to dostával určitou odměnu, pracovně se hovoří až o 20 eurech za měsíc. Technologii obousměrného přenosu zatím podporuje jen několik málo elektromobilů, v budoucnu by ale měla být standardní. Francouzský provozovatel přenosové soustavy odhaduje, že za patnáct let budou na tyto „obousměrné“ nabíječky napojeny asi tři procenta elektromobilů.