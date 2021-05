Francouzská hitparáda ekonápadů: ne reklamě na auta, nižší maximálka pro SUV

Francouzskou sněmovnou prošel na začátku května návrh nového klimatického zákona. V mnoha ohledech nejradikálnějšího v Evropě. A dopadá i na auta poháněná spalovacími motory. Nedostanou se do vymezených zón, bude na ně zakázána reklama. Cílem zkrátka je, aby je lidé nechtěli. Do roku 2040 by měly úplně zmizet užitkové vozy poháněné naftou nebo benzinem.



Bláznivé? Omyl. Ekologické organizace, které za klimatický zákon lobovaly, jsou naštvané a chtějí víc. Ve hře je třeba omezení rychlosti aut s hmotností nad 1,5 tuny na dálnicích. Jezdit by mohla jen devadesátkou.

Reklama jen na elektromobily. Ty ekologické

Pokud zákon projde, zmizí reklama na auta se spalovacím motorem. Automobilky budou moci zákazníky lákat jen na vozy, které jsou plně elektrické, nebo splňují nejpřísnější kritéria emisí, vejdou se do nich zřejmě některé plug-in hybridy.



Kromě samotného zákazu ještě vznikne „kolektivní závazek“ automobilek i reklamních agentur přihlásit se k ekologicky zodpovědné reklamě. Detaily jsou zatím nejasné, ale princip bude zřejmě spočívat v tom, že kromě zákazu reklamy na auta se spalovacími motory se automobilky zavážou nepropagovat ani elektrická auta, která mají zbytečně velkou spotřebu. Zkrátka reklama na elektrické miniauto bude etická, reklama na elektrické SUV se stane stejně zavrženíhodnou jako reklama na benzinová auta.

Ono je to relativně jedno, protože s ostatními restrikcemi je dost pravděpodobné, že auta se spalovacími motory vyhynou. V roce 2024 by měly přijít přísné „nulové“ zóny v centrech velkých měst. Žádné zelené plakety pro superekologická auta se spalovacím motorem, měřítkem jsou zkrátka nulové emise v místě provozu. Přeloženo z ekoevropanštiny: nic kromě elektromobilů. A v roce 2030 má přijít úplný zákaz prodeje aut s emisemi nad mýtickými 95 gramy CO 2 na 100 kilometrů. O deset let později by ze silnic měly zmizet i náklaďáky poháněné naftou.

I když to všechno zní až nereálně tvrdě, drtivá většina návrhů už prošla prvním kolem legislativního procesu. Sice je jasné, že zákon už nestihne vstoupit v platnost od příštího roku, ale reálně ke schválení směřuje. A ekoaktivistické spolky si začínají stěžovat, že je příliš měkký. Z pohledu automobilové dopravy leží zastáncům tvrdšího přístupu v krku nejvíc zavržené plošné snížení rychlosti na dálnicích ze 130 na 110 km/h. Ze sto padesáti návrhů, které přinesli prezidentovi, jich Emmanuel Macron zatratil jen pár. Ale toto byl jeden z nich.

Co s tím? Pokud neprojde snížení rychlosti plošně, tak proč jej nezprůměrovat? Auta vážící méně než 1 500 kilogramů by mohla jezdit stotřicítkou. Ta těžší by mohla jet jen devadesát.

Legrační je, že aktivistické spolky v tomto případě neznají bratra, a to ani elektrického. Ano, správně. Toto omezení by platilo i pro elektromobily. A zatímco v případě konvenčních aut se do této hranice vejdou i relativně velké manažerské kombíky (třeba Passat s benzinovou patnáctistovkou váží prázdný 1 430 kilogramů), devadesátkové kladivo by dopadlo i na relativně malé elektromobily. Třeba francouzský bestseller (na poměry elektromobilu) Renault Zoe má smůlu.

Vláda zatím tyto návrhy odráží, ale ne jako nesmysly. Spíš chce otevřít diskuzi. Populistický návrh francouzských ekologů, kteří s ním chtějí kandidovat, totiž neřeší třeba otázku dodávek. Jak se postavit k sedmi nebo osmimístným autům typu VW Multivan? Pokud jsou obsazené, jsou i při vyšší hmotnosti a vyšší spotřebě mnohem ekologičtější než konvenční pětimístná auta. To jsou argumenty mimo jiné prořidičských aktivistických spolků, které ve Francii nabírají na síle a snaží se vytvořit protipól ekologickým soupeřům.

Soumrak letadel i letáků

Sice to nepatří do automobilové rubriky, ale na dokreslení je potřeba vyjmenovat i pár dalších novinek, které klimatický zákon přinese. Omezení čeká i leteckou dopravu. Zákon zakazuje vnitrostátní lety, u kterých existuje alternativní vlakové spojení s dojezdovým časem dvě a půl hodiny. Prakticky by tak skončily lety mezi Paříží a metropolemi typu Lyon nebo Štrasburk. Zastánci tvrdšího přístupu navrhují hodiny čtyři a to už by zásadně ovlivnilo celou vnitrostátní dopravu ve Francii.

A kromě letadel dojde i na letáky. Zatímco doteď si Francouzi stejně jako Češi lepili na schránky noticku, že letáky dostávat nechtějí, nově by o ně naopak na schránce museli výslovně požádat. Povinnost, aby restaurace a jídelny nabízely povinně vegetariánská jídla, už je pak jenom drobnost.