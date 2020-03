Boj za nižší emise CO2 je zatím fiasko. Elektrifikace nezabírá

Společnost JATO Dynamics zveřejnila souhrnnou zprávu o emisích za loňský rok. Ve 23 sledovaných evropských státech vzrostly loni navzdory přísné regulaci a snahám o snižování objemů motorů a zavádění elektrifikovaných verzí průměrné emise na 121,8 g CO 2 /km. A to jsou hodnoty počítané ještě podle starší metodiky NEDC, nikoli novější WLTP, která více zohledňuje reálný provoz.



Felipe Munoz, globální analytik společnosti JATO Dynamics, popsal situaci takto: „Jak se očekávalo, kombinace klesajícího počtu registrovaných vozů na naftu a rostoucího zájmu o vozy SUV měla i nadále dopad na emise. Ve střednědobém horizontu neočekáváme žádnou změnu tohoto trendu. Tyto výsledky zdůrazňují potřebu průmyslu přijmout elektromobilitu rychlým tempem, aby bylo dosaženo plánovaných emisních cílů.“

Jak vydělat na pokuty za emise Elektřinou, zdražením, omezením prodejů Výrobci se už brzy budou muset u nově prodávaných aut v Evropě dostat na průměrné emise maximálně 95 gramů oxidu uhličitého na kilometr, jinak budou platit pokuty. Společnost AP Consulting vypočítala, že třicet největších značek zaplatí v roce 2021 zhruba 14,65 miliardy eur. Čtěte více.

Ačkoli loňský průměr byl o 1,3 g/km vyšší než v roce 2018, meziroční tempo nárůstu se mírně zpomalilo. Mezi lety 2017 a 2018 byl totiž růst o 2,4 g/km. Pokles dieselových registrací nemohly nové elektromobily a hybridy vyrovnat. „Průměrné emise elektrifikovaných vozidel činily 63,2 g/km, což je téměř polovina emisí produkovaných naftovými a benzinovými vozidly. Problém je v tom, že elektrifikovaná vozidla představovala pouze 6 % z celkového počtu registrací.“

Vyšší průměry CO 2 vykázaly loni čtyři z pěti hlavních trhů v Evropě. Průměrné emise pro Německo, Británii, Itálii a Španělsko se zvýšily, a to od 0,8 g/km pro Německo po 3,0 g/km pro Itálii. Francie byla jediným trhem, který dosáhl lepších výsledků, protože její průměr klesl z 112,0 g/km v roce 2018 na 111,1 g/km v loňském roce. I přes to to bylo více než v letech 2016 a 2017. Čisté elektromobily představují ve Francii 2 % registrací nových vozů, což je nejvíc z pěti největších trhů.

Podle JATO Dynamics je to způsobeno prodejem cenově dostupných elektromobilů typu Renault Zoe, který letos doplní ještě třeba Peugeot 208-e. Munoz k tomu poznamenal: „Němci ani Italové v podstatě nenabízejí v rámci své produktové řady čisté elektrické kompakty. Právě takové vozy ale mohou výrazně ovlivnit postoj spotřebitelů.“ V České republice stouply emise o 1,3 g na 126,9, což ji řadí na šestou nejhorší příčku mezi 18 hodnocenými.

Dalšími trhy, které zaznamenaly zlepšení úrovně emisí, byly Švédsko a Nizozemsko. V posledně jmenované zemi klesly emise o 5,9 g/km. Papírově lepší výsledky vykázaly z evropské jedenadvacítky ještě Dánsko, Portugalsko a Finsko, které ale JATO do přímého srovnání nedává, protože v mezidobí se v nich porovnávala čísla podle odlišných metodik NEDC a WLTP.

Z hlediska značek si nejlepší emise drží Toyota. Ta současně zaznamenala jejich největší pokles od roku 2018, a to o 2,3 g/km. Úspěch Toyoty je do značné míry založen na hybridech, jejichž registrace v roce 2019 představovaly 60 % celkového objemu značky. Toyota vykázala jako jediná emise pod 100 gramů, konkrétně 99,8. Lepší by byla samozřejmě Tesla, ale JATO zveřejnilo jen žebříček 20 nejprodávanějších značek v Evropě. Za Toyotou jsou značky Citroën a Peugeot. Volkswagen uzavírá první polovinu žebříčku s emisemi 121,2 g. Nejhůře je na tom Mercedes se 140,9 g. Škodovka je šestá se 118,1 g.