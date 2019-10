Na plný proud do zatáček. Elektrický renault je z gruntu vylepšený

V rozporu s úslovím „každá změna je k horšímu“ směřuje většina změn provedených na elektromobilu Zoe správným směrem. Vezmeme je popořadě.

Vozidlo dostalo větší akumulátor. Nikoli rozměry, ty se od 26kWh první generace nezměnily, nyní však mají přesně dvojnásobnou kapacitu 52 kWh. Muselo být přepracováno chlazení i uchycení těžšího akumulátoru, takže jej nelze využít k „upgradu“ staré verze. Ve stejně velkém vozidle zabírá stejně místa. Aktuálně má 325 kg, celé Zoe pak

1 502 kg.



Větší kapacita vyvolala potřebu rychlejšího nabíjení, pod znakem automobilky v přední masce tak poprvé najdete konektor CCS, který umožňuje jak pomalejší nabíjení střídavým proudem (AC), tak i rychlejší nabíjení stejnosměrným proudem (DC). AC palubní nabíječka umí stejně jako předchozí verze rychlé 22kW nabíjení (zhruba 2,5 hodiny na naplnění prázdného akumulátoru), to nabízí jen velmi málo konkurence. DC má zvládnout obligátních 50 kW (něco přes hodinu na naplnění prázdného akumulátoru).

Škoda, že není připraven na ještě rychlejší nabíjení, např. 100kW, které budou nabízet některé nové nabíječky. Pravděpodobně by se akumulátor nedařilo v tak malém autě uchladit.

Zvědaví jsme byli, jak se podařilo utišit palubní AC nabíječku, protože to byla jedna z největších slabin elektrického Renaultu. Při nabíjení hlasitě pískala a „rozeznít“ dokázala i některé prvky elektrické instalace a připojených spotřebičů.

„Elektroniku třífázové AC nabíječky jsme kompletně přepracovali právě s ohledem na omezení rušivých projevů,“ odpověděl nám na představení vedoucí vývoje elektrického pohonu Olivier Marechal. Jak jsme mohli při jedné zastávce krátce vyzkoušet, bzučivý zvuk je výrazně tišší než u předchozí verze, nicméně stále je přítomen.

Nový interiér

Zatímco v exteriéru se udály spíše drobnější změny, interiér je zcela nový, respektive vycházející z poslední generace Clia. Nejvíce nás zaujaly „digitální budíky“ za volantem. Ve všech úrovních výbavy bude stejný displej, který si uživatel může bohatě konfigurovat tak, aby mu ukazoval, co chce a jak chce. Včetně náhledu trasy v mapě při navigaci.

Nové je i rozhraní zábavního systému s 10" na výšku orientovanou dotykovou obrazovkou. Tu lze použít jak pro zobrazení velkého kusu mapy při navigaci, tak ji jde rozdělit na menší segmenty a sledovat a ovládat víc věcí najednou. Díky vestavěné SIM je Renault vždy připojen, má čerstvá data a můžete využívat služby firemního infotainmentu R-Link.

V kapličce za volantem najdete displej s plně konfigurovatelnou grafikou.

Potěší i bezdrátová nabíječka smartphonů v centrálním panelu.

Interiér se zlepšil i pohledově, zkultivoval se kovový zvuk při zavření dveří. Výhrady lze mít k nepříliš pohodlným sedačkám bez většího bočního vedení. Vzadu je místa méně než by bylo ideální, ačkoli jsem se sám za sebe vešel, kolena byla velmi blízko sedadlu a bylo méně místa na nárty. Pro děti to bude vzadu bez problémů, dospělé bych tam na dlouhých trasách raději moc netrápil. Na druhou stranu, je to auto do města a okolí, nikoli vozidlo na křižování Evropou.

Podlaha kufru tentokrát není tak hluboko, pod zvednutou podlahou se nachází prostor na uložení kabelu pro rychlé AC dobíjení i pomalejší 10A nabíječku pro dobíjení z běžné zásuvky. S mírnou nevolí jsme zjistili, že nákladní hrana kufru opět nemá ochranný plastový kryt, lakovaný plech manipulací se zavazadly snadno odřete.

Pochválit můžeme ozvučení od Bose, má sice hůře zatlumené dutiny u basových reproduktorů, které tak trochu duní, ale jinak je muzika dynamická, barevná a přiměřeně zábavná.

Jízda

Nové Zoe bude nabízeno ve dvou variantách, s 80 kW / 225 Nm a 100 kW / 240 Nm motorem, přičemž slabší provedení má o něco menší spotřebu a vozidlo tedy delší dojezd. My jsme na Sardinii jezdili se silnější variantou.

A byla to jízda překvapivě zábavná. Ačkoli nás při představení opakovaně ujišťovali, že Zoe nemá a nemá mít sportovní ambice, výborně naladěný podvozek si nechá líbit i poměrně svižnou až razantní jízdu. Zatáčky můžete opouštět pod „plným proudem“ a celkově projíždět rychleji, než byste čekali, žádné dramatické naklánění se nekonalo. Velmi jisté chování jsme zaznamenali i při vyhýbacích manévrech s prudkým brzděním. Škoda jen téměř nulové zpětné vazby ve volantu.

Jízda je jinak velmi příjemná, vozidlo je dobře odhlučněné, podvozek běžné nerovnosti překoná plavně a rány pocítíte jen od velkých výmolů či dilatací. Vysloveně houpavou jízdu od Zoe nečekejte.

Velmi dobře je na tom dojezd, s novým Zoe se dá jezdit bez problémů za 11 - 13 kWh/100 km, takže reálný dojezd se pohybuje kolem 350 km. S lehčí nohou a větším předvídáním to může být i více. Na výběr jsou dva jízdní režimy se slabší a silnější mírou rekuperace. Nulovou rekuperaci (plachtění) ani velmi intenzivní rekuperaci (pro řízení jedním pedálem) vozidlo nemá.

Z asistenčních systémů Zoe má udržovač v jízdním pruhu, nouzové brzdění před překážkou, čtení dopravních značek, varování před vozidlem ve slepém úhlu a zobrazení aktuálního rychlostního omezení. Nechybí ani parkovací asistent. Zklamala nás absence adaptivního tempomatu, při pocukávání v kolonách to bývá příjemný prvek výbavy.

„Předpokládáme, že Zoe bude často jezdit ve firemních flotilách a budou s ním tak jezdit i řidiči, kteří jinak sedí za volantem klasického auta, nikoli elektromobilu. A těm jsme to přecházení tam a zpět chtěli co nejvíce zjednodušit. Řízení jedním pedálem a nastavení míry rekuperace pádly pod volantem jsme proto z výbavy vynechali,“ vysvětlil marketingový ředitel divize elektrických vozů Renaultu Yongo Shin.



„Při přípravách nového Zoe jsme si udělali seznam výbavy a i s pomocí zákazníků jej seřadili od nejpodstatnější po opomenutelnou. Adaptivní tempomat u především městského a příměstského vozu nepatřil mezi ty preferované. S ohledem na cenu se ve vývoji vždy musíme rozhodnout, které funkce a systémy do modelu integrujeme a na které již nezbude rozpočet,“ reagoval na naše zklamání Yongo Shin.

Výborný dojem

Celkově na nás během několika hodin a zhruba 120 testovacích kilometrů zanechal nový Renault Zoe výborný dojem. První objednávky pro české zákazníky přijme Renault až na konci letošního roku, na testování na českých silnicích se auto dostane během ledna. Jakmile dorazí první kusy do ČR, podrobíme vůz klasickému podrobnému redakčnímu testu.