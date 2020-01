Jak vydělat na pokuty za emise: elektřinou, zdražením, omezením prodejů

Zvýšení cen, jednoznačně. Mazda v novém ceníku pro letošní rok zdražila o různé částky, klíč přibližně odpovídá úrovni CO 2 a z ní vyplývající europokuty. Markéta Kuklová, mluvčí českého zastoupení značky ovšem upozorňuje, že ještě celý následující kvartál budou mazdy prodávat za loňské ceny. V průměru o deset tisíc dražší jsou v novém ceníku platném od tohoto týdne vozy Mitsubishi, importér tak přistoupil k zvýšení cen s novým modelovým rokem.

Řada automobilek potichu zdražila už v prosinci, některé další pak od Nového roku. Zdražení je podle verze většinou od tří do dvaceti tisíc korun.



Na tom, že zdraží většina značek, se shodují všichni, nikdo se k tomu ovšem zrovna moc nehlásí. Znalci trhu hádají, že logicky nejjednodušší to budou mít prémiové značky – zdražení v řádu desítek tisíc se u drahých milionových aut schová a zákazníci nejsou v těchto cenových kategoriích tak citliví.

U masových značek, které prodávají většinu aut v cenách do půl milionu, to ovšem bude citelnější. Carlos Tavares, šéf koncernu PSA, do kterého patří kromě Citroënu a Peugeotu také Opel, to řekl jasně: Pokuty nejsou akceptovatelné! V tu chvíli přijde na program další strategie: pečlivá regulace nabídky, která bude klást vyšší nároky na prodejce. Například každý národní trh a každý dealer Opelu tak má stanovený vlastní emisní cíl, který musí splnit – kontrolovat se to bude podle informací iDNES.cz na měsíční bázi.

Prodejci tak budou muset sami dohlédnout na vybalancování svých prodejů, aby výkonné „vysokoemisní“ modely vyrovnali malými úspornými či elektrickými. Podle všeho to tedy může znamenat i to, že importér seškrtí kvóty v průběhu roku, aby se dostal na správná čísla, i když půjde o žádaný model.

Podle zdroje iDNES.cz už jedna značka na českém trhu s dealery podepsala smlouvy, podle kterých se musí jimi prodaná flotila aut každý měsíc vejít do 109 g CO 2 /km, jinak nedostanou část bonusu.



O tom, jaké auto si zákazníci koupí – tedy spíš jaké jim mohou prodejci prodat –, tak stále víc rozhoduje někdo jiný. A už vůbec to nepřipomíná volný trh.

Nejprodávanější značky v Evropě podle průměrných flotilových emisí .

Emise rostou

Dnešní auta jsou mnohem čistší než ta, která se vyráběla před několika lety. Například Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT) uvádí, že průměrný nový vůz loni vyprodukoval o 29,2 procenta méně CO 2 než srovnatelný vůz před deseti lety. Přesto průměrné emise aut stále rostou. Podle posledních údajů z roku 2018 to v Evropské unii bylo 120,5 g/km a rostly už třetím rokem po sobě.

Jak je to možné? Jednoduše – může za to boj za čistší auta a obliba SUV mezi zákazníky. Po Dieselgate byly veřejnosti dieselové motory prezentovány jako něco špinavého, co se nemá kupovat, pokud nechcete, aby na vás přišla Greta.

Spousta motoristů, ale hlavně firem se lekla a místo nově vyvinutých dieselů, které už jsou výrazně čistší, si koupila auta s benzinovým motorem, která však mají vyšší spotřebu a tím i vyšší CO 2 než stejně výkonné nafťáky. K tomu čím dál víc lidí kupuje SUV a logicky čím větší auto, tím těžší a s větší spotřebou. Například u BMW se vozy řady X (tedy SUV a crossovery) loni postaraly o 44 procent prodejů, u Mercedesu je každé třetí auto v této kategorii a u Volva dokonce 63 procent.



Nyní výrobci stojí před nařízením Evropské unie, které jim hrozí pokutami za překročení průměrných emisí CO 2 ve výši 95 g/km. Automobilky se s tím snaží vyrovnat v zásadě čtyřmi způsoby (nepočítáme věci typu domluvy FCA s Teslou o „výměně“ CO 2 ).

1. Zaplacením pokut

Některé značky už nyní kalkulují s tím, že nějaké pokuty prostě budou muset zaplatit. Pokryjí je částečně ze zisku, částečně tím, že zdraží zboží pro zákazníky. To, že některé nově uváděné modely jsou už nyní dražší než jejich předchůdci, není způsobeno pouze tím, že obsahují víc moderní techniky a asistenčních systémů, ale i tím, že v sobě obsahují určitou část budoucí „pokuty“. Že je to kvůli CO 2 , žádná automobilka neřekne, zdražování modelů je však faktem. Příkladem může být třeba malé povedené SUV Renault Captur. Jestliže facelift jeho předchozí generace startoval v roce 2017 na částce 314 900 korun a nyní se doprodává za ceny od 309 900 korun, tak právě představená nová generace, která je sice o něco větší a má bohatší výbavu, už startuje na 380 000 korun.

2. Zavedením elektrických a plug-in hybridních modelů

To je v podstatě jediné řešení, o kterém automobilky mluví nahlas. Skoro všechny nás pravidelně ujišťují, kolik „elektrických či elektrifikovaných“ modelů uvedou v následujícím období. Aby se maximálně vyhnuly pokutám, musely by podle AP Consulting už letos prodat v Evropě aspoň 2,5 milionu elektrifikovaných aut, co představuje nárůst o 1 280 procent. To je naprosto nereálné. Některým značkám se však nejspíš povede si tímto způsobem průměrné emise přece jen citelně snížit. Na českém trhu se to týká třeba Škodovky, jejíchž prvních 500 elektrických Citigo bylo vyprodáno velmi brzy a plán na prodej zhruba 2 500 dalších určených pro Česko pro rok 2020 nevypadá vůbec nereálně. Mluvčí Škoda Auto ČR Pavel Jína proto říká: „Neplánujeme vyřadit z nabídky žádné modely či jejich varianty jen kvůli emisím CO 2 .“ Žádné změny neplánují ani značky Toyota a Lexus, které se díky dlouhodobé podpoře limitů přibližují předepsané hranici 95 g jako jedni z nejlepších.

Řada dalších automobilek to zkouší přes plug-in hybridy, což je chytré, ovšem v reálném životě spíš „vychytralé“ řešení. Je to vidět na strategii řady prémiových značek, které nabízí plug-in hybridy jako jedny z nejvýkonnějších verzí v dané modelové řadě, ale za cenu srovnatelnou s dosud nejsportovnější benzinovou nebo dieselovou variantou. Takové auto si pak často koupí manažer, kterému nevadí, že vozí v kufru o pár set kilo navíc, spotřebu neřeší, tankuje převážně klasické palivo, protože nabíjení ho otravuje, a dojezd na úrovni pár desítek kilometrů (v reálu spíš míň) ho nevytrhne. Pokud nejezdí po městě a pomalu, stejně nakonec jezdí na spalovací motor a rozhodně ne s dvoulitrovou spotřebou, jak vykazuje tabulkový cyklus (typicky, prvních 50 km na baterky, pak další 50 za čtyři a půl litru; jenže při zahrnutí těch prvních kilometrů na baterky to virtuálně na dvoulitrovou spotřebu na sto vychází).

Pokud je plug-in hybridní motorista z Prahy a okolí, dostane jako bonus navíc třeba parkování v modrých zónách zdarma. Výsledkem je započítaná tabulková emisní hodnota pod 50 g CO 2 /km, ale v reálném provozu mnohem vyšší emise při jízdě převážně na benzin, než kdyby si takový člověk koupil dieselové auto bez baterií.

Hybridy a plug-in hybridy jsou přesto heslem letošního roku u řady značek.

„Rozšiřujeme nabídku našich plug-in hybridů a do budoucna chystáme další modely na čistě elektrický pohon. V dlouhodobé strategii není vyloučen ani pohon na vodík, nicméně zákazníci mohou i v dalších letech počítat s klasickými motory na benzín či naftu,“ uvádí mluvčí českého zastoupení značky BMW David Haidinger.



Třeba Renault, který dosud takové modely neměl, uvede letos plug-in hybrid v řadách Talisman Grandtour, Mégane Grandtour a Captur. Hybridní bude Clio, k tomu přibude navíc nová generace elektrického Zoe. Na plug-in hybridy sází také Audi, které díky tomu slibuje, že nebude muset omezit nabídku sportovních výkonných RS modelů. Stejně je na tom BMW a skupina FCA (Alfa Romeo, Fiat a Jeep) nebo Mercedes, který chce mít letos na trhu dvacet různě elektrifikovaných modelů. Fiat aktuálně představuje hybridní provedení své pětistovky a pandy.

Mitsubishi letos uveden plug-in hybrid v Outlanderu a možná ještě v jednom dalším modelu. Opel uvede modely Corsa-e, Grandland X Plug-in Hybrid, Vivaro-e a Zafira Life-e. Dnes už sesterský Peugeot za několik týdnů uvede elektromobily e-208 a e-2008 a krátce po nich také plug-in hybridy 3008, 508 a 508 SW. Kromě elektromobilu ID.3 chystá letos Volkswagen rozšířit nabídku plug-in hybridů, tento pohon dostane třeba Touareg.

Honda udělala změny v nabídce motorů už loni a nabízí pouze benzinové agregáty a hybridy, ke kterým letos přibude do nabídky i plně elektrický model Honda e a také hybridní Jazz a z něj odvozený model Crosstar. V průběhu loňského roku ukončila Kia plánovanou výrobu dvou modelů v segmentu MPV, Venga a Carens, a také výrobu modelu Optima pro evropské trhy.

Naopak uvedla dva zcela nové čistě bateriové modely – druhou generaci modelu e-Soul a nový elektromobil e-Niro. Do celé modelové řady Ceed se dostane mild-hbrid a rozšiřovat se bude nabídku plug-in hybridního pohonu do stávajících či zcela nových modelů, které uvede značka v průběhu roku 2020 na trh.

3. Omezením nabídky nejsilnějších motorů

Jsou značky či koncerny, které mají v elektrifikovaných vozech z různých důvodů omezenější nabídku než ostatní. Zejména pro ně se pak nabízí řešení, „když nemůžu dodat modely s nízkým CO 2 , tak škrtnu ty, co produkují naopak nejvíc emisí“. Určité škrty v tomto směru proběhly u řady značek už loni.

Částečně je to přirozený trend, kdy jsou v nové generaci určitého modelu nahrazeny původní motory novějšími, které jsou úspornější, aby vyhověly i samotným přísnějším normám Euro. Často se tak automobilky uchylují ke známému downsizingu – zmenšování objemu a počtu válců a přeplňování, což v konečném součtu znamená v laboratorním měření nižší spotřebu a na ní přímo závislé emise CO 2 .

Se změnami v tomto směru začaly automobilky už loni, takže letos nebude omezení nabídky tak výrazné. Vysvětluje to třeba Aleš Stoulil z českého Seatu: „K uzavírání motorizací docházelo především loni, například u modelů Ibiza a Arona se přestal dodávat motor 1.5 TSI 110 kW. V letošním roce nás již další ukončení nečekají. Výjimkou bude model Alhambra, kde na konci roku 2020 očekáváme uzavření všech dieselových motorů. Pokračovat bude pouze s motory 1.4 TSI. Letos k přicházejí především nové motory a drobné optimalizace. U nové generace modelu Leon nabídneme motory 1.0 TSI a 1.5 TSI v kombinaci s technologií mild-hybrid. U Leonu dále nově nabídneme hospodárnější tříválcový motor 1.0 TSI 81kW a vznětový čtyřválec 2.0 TDI 85 kW. Na druhou stranu se nám do nabídky modelu Ibiza vrátí silnější zážehový 1.5 TSI 110 kW DSG.“

„U každého našeho modelu až na úroveň verze máme spočítané emise, takže máme detailní přehled, jak na tom jsme. Diesely 1.5 BlueHDi 100 emitují od 97 g, benzinové agregáty 1.2 PureTech 82 S&S MAN od 95 g. Takže nabídka motorů u nás mizet nebude,“ komentuje Lenka Martinová z Citroënu.

Většinou jde tak o drobné změny v nabídce. Mazda třeba u svých řad 2 a 3 už nenabízí diesel, stejně tak zmizel z ceníku model CX-5 diesel 184 k s manuálem, který si však stejně moc zákazníků nekupovalo. Z nabídky osobních vozů Fiat vypadnou verze modelů Qubo a Doblo Panorama a tyto budou dále nabízeny prostřednictvím Fiat Professional. Z ceníků Kia postupně zmizí přeplňovaný atmosférický agregát o objemu 1.4 litru CVVT, který již není v nabídce u modelu Ceed a letos se tato změna dotkne také u modelů Rio a Stonic. Volkswagen zase plánuje vyřadit starší dieselové motorizace z nabídky modelu Sharan, motor 2.0 BiTDI 176 kW bude nahrazen novým dieselovým motorem EVO s výrazně nižšími emisemi.

Končit však bude model uSbaru BRZ, nyní se chystá Final Edition BRZ 2.0 R. Ta bude ve výrobě jen v dubnu 2020, bude dostupná pouze v barvě karoserie WR Blue Pearl nebo Crystal Black Silica a bude vybavena speciálními prvky výbavy. Na Evropu je plánováno 250 aut, na Česko by mělo připadnout třicet až čtyřicet vozů. Přerušen bude také dovoz modelu Levorg 2.0i, naopak přibude Impreza 2.0i e-MHEV.

4. Prodloužením dodacích lhůt

Jestli se vám zdá, že dodací lhůty u některých nových aut se prodloužily, není to jen zdání. Samozřejmě někdy je důvodem přesun výroby či nedostatek personálu v případě žádaných modelů. Ale i tak se mohou snižovat emise CO 2 – než najímat další personál, který bude produkovat auta s vysokými emisemi, tak vyjde ve finále lépe nikoho dalšího nepřijímat a na trh naopak uvést méně aut. Netýká se to ovšem všech automobilek a ty ostatní to nepřiznají.

„Případné delší dodací lhůty některých modelů jsou způsobeny výrazným převisem poptávky nad nabídkou a výrobní kapacitou značky,“ říká třeba Dominika Baborská za české zastoupení Suzuki, které už loni nahradilo diesely hybridními verzemi a pokračovat v tom bude i letos. „Dramatické prodloužení dodacích lhůt neočekáváme, může nastat maximálně v horizontu týdnů,“ tvrdí David Haidinger z BMW. S delšími lhůtami nepočítá podle svého sdělení ani Volkwagen nebo Kia.