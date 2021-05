Sekera na daních za elektromobilitu bude v miliardách eur

Přechod na elektromobilitu by evropské státy stál stovky miliard eur na chybějících příjmech z daní. Evropská asociace autoprůmyslu ACEA spočítala, že loni bylo na daních spojených s vozy se spalovacími motory odvedeno celkem 398,3 miliardy eur. To je 2,5násobek rozpočtu celé Evropské unie. A to je číslo jen za 13 největších trhů. ACEA sestavila žebříček zdanění, do výsledků započítala daně spojené se zakoupením vozu (DPH, daň z obratu, případná registrační daň), vlastnictvím vozidla (silniční daň) i jeho provozem (dálniční poplatky a především spotřební daň z pohonných hmot). Některé státy Evropy nyní v rámci podpory elektromobility mnohé z těchto poplatků odpouštějí.

Průměrné roční zdanění na jedno auto v zemích EU Belgie 3 817 € Rakousko 2 678 € Finsko 2 523 € Irsko 2 438 € Dánsko 2 251 € Nizozemsko 2 158 € Německo 1 963 € Francie 1 911 € Itálie 1 727 € Švédsko 1 561 € Portugalsko 1 528 € Řecko 1 264 € Španělsko 1 068 €

V absolutních číslech vybere nejvíc Německo – 99,9 miliardy eur, což souvisí s jeho největším vozovým parkem v EU, nejméně pak Irsko (6,2 miliardy eur). Pokud jde o průměrné daňové výdaje, pak nejhůř jsou na tom motoristé z Belgie, od kterých stát ročně vybere 3 187 eur na vozidlo, následuje Rakousko (2 678 eur) a Finsko (2 523 eur). Nejnižší daňové výdaje jsou naopak v Řecku (1 264) a Španělsku (1 068), Česká republika se v žebříčku neobjevila, tuzemští motoristé ovšem určitě patří mezi ty, kteří platí méně.

Loni byl podíl daní v českých cenách benzinu 66 % a u nafty 59 %. Jen na spotřební dani z minerálních olejů, kam patří benzin a nafta, vybral český stát loni 77,16 miliardy korun, na silniční dani pak 5,96 miliardy.



„Daně z vozidel, silnic a pohonných hmot generují každoročně v EU obrovské částky vládních příjmů,“ uvedl generální ředitel ACEA Eric-Mark Huitema. Pokud státy o tyto příjmy přijdou, budou je chtít nahradit. Dlouhodobě je totiž nepředstavitelné, že státy nebudou od majitelů elektromobilů vybírat především spotřební daně, a naopak budou rozdávat dotace na pořízení elektromobilů.

Na trhu to tak pravděpodobně zvýší zájem o ojetá auta se spalovacím motorem. Ceny elektromobilů budou sice podle prognóz v dlouhodobém horizontu klesat, ale uvalení další daní na jejich pořízení by jejich cenu nepřiblížilo dnešním cenám aut se spalovacími motory. A to vůbec nemluvíme o spotřební dani. Pokud by byla uvalena na elektřinu, opět by to provozování elektromobilů prodražilo, navíc by se těžko zdaňovala pouze elektřina používaná v elektromobilech, a elektřina by tak musela zdražit plošně.

