Po českých silnicích jezdí téměř šest milionů aut. Jejich počet roste

Počet osobních aut na českých silnicích už dosahuje bezmála šesti milionů kusů. Za loňský rok se zvýšil o 187 017 vozů – tedy o tři procenta – na 5,99 milionu, oznámil to Svaz dovozců automobilů.

Stouplo také průměrné stáří českého vozového parku, a to o 0,2 roku na 14,93 roku. Stáří u osobních aut nadále velmi ovlivňuje skladba dovozu ojetých vozidel. U aut dovážených do Česka je totiž už 20 procent vozů starších patnácti let a více než polovina z těchto aut má přes deset let.



Stouplo i množství lehkých užitkových vozů a autobusů v Česku. Co se týká dodávek, jejich počet se zvýšil o 12 464 aut na 587 186 lehkých užitkových vozidel. Počet autobusů v České republice stoupl o 262 kusů na 21 705 vozů, přičemž jejich průměrné stáří je podobné tomu u osobních aut – 14,51 roku.

Naopak segment nákladních aut v Česku trochu zeštíhlel, klesl o 602 kusů na 186 881 vozů.



Vozy v ČR Vozový park silničních vozidel v České republice se v loňském roce rozrostl celkem o 236 558 vozidel na 8 152 259 kusů s průměrným stářím 17,91 roku. Zdroj: SDA

I když je věk českých osobáků a autobusů celkem vysoký, nejstarší je u nás dlouhodobě vozový park motocyklů. I počet motorek v českých garážích za loňský rok narostl, a to o 32 350 kusů na 1,18 milionu jednostopých vozidel. Průměrné stáří motorek se meziročně zvýšilo o 0,3 roku na úctyhodných 33 let.