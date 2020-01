Sdílené auto máte po ruce kdykoliv. Lidé v nich zapomínají odpadky

V České republice, zejména v Praze, začaly služby sdílených vozů fungovat v roce 2018 a loni v dubnu se objevil zavedeným společnostem Car4Way nebo Ajo nový konkurent. Anytime Carsharing s čistě hybridní flotilou vozů Toyota Yaris Hybrid. Zatím jich je stovka, za pár měsíců by jich mělo jezdit tři sta a služba by se měla rozšířit z Prahy do dalších částí republiky. Cesty sice můžete podnikat po celém Česku, ale auto musíte vždy vyzvednout a poté zanechat v hlavním městě.

Nová služba slibuje jednodušší přístup k vozům, lépe servisovaný vozový park a vyšší komfort jízdy. Všechna auta jsou vybavená automatickou převodovkou a parkovací kamerou.

Náš test odstartoval dřív, než bylo v plánu. Pomohla náhoda, respektive pes. Ve stanici metra Lužiny zapadla nešťastná čivava pod stojící vlak. Mezera mezi nástupištěm a vagonem byla velká akorát pro ni a postarší majitelka už dnes ví, že obojek musí víc utahovat.

Někdo musel za pejskem pod vlak. Jenže čivavě se pod vagonem líbilo. Bylo to viditelně nadlouho. A to je přesně ten případ, kdy se sdílené vozy mohou hodit, pokud ovšem není pro někoho pohodlnější (rychlejší určitě ne) zaplatit si za taxíka.

Tři úsměvy do skla

Nainstalování aplikace, online registrace, tři fotky - řidičského průkazu, občanky a selfie - zabere dohromady tak deset minut. A samozřejmě nahrání bankovní karty, z které se poté strhává částka za jízdu. Ceny začínají na 1,99 Kč za minutu, jsou odstupňované podle denního času. Kilometry jsou zahrnuty v ceně.

Pokuty i body zůstávají I v zapůjčeném autě je potřeba dodržovat předpisy. Provozovatel služby po udělení pokuty vyhledá podle času jízdy majitele a pokutu na něm vymáhá. V případě bodového postihu má povinnost předat jméno řidiče policii.



Na mapě v aplikaci se hned zobrazí nejbližší auto, i mimo centrum se nám ho podařilo vždy najít do tří set metrů, ale většinou je blíž. Pokud se stane, že vozidlo je dál a musíte se k němu dopravit třeba jednu stanici tramvají, můžete si ho na 20 minut zdarma zarezervovat. Na místě potěší funkce zablikání, kdy si na dálku můžete identifikovat vozidla, což zejména na přeplněném sídlištním parkovišti přijde vhod. Odemknete ho tlačítkem hned vedle na obrazovce a máte tři minuty na kontrolu vozu. Poté se stáváte jeho dočasným majitelem.

Oranžovo šedý Yaris vypadá jako nový. Kdo není zvyklý na elektromotor, bude stále dokola vypínat a zapínat startovací tlačítko, jako se stalo jedné naší redaktorce, ale ti zkušenější vědí, že motor nemusí být slyšet, aby pracoval a už dávno pojedou (jak se s hybridním yarisem jezdí, čtěte zde). A budou počítat každou minutu. Minutová sazba je zvláštní jen na první pohled, nejnižší částku, tedy dvě koruny, zaplatíte v ranních zácpách. Takže v noci, kdy je sazba naopak nejvyšší, budete po městě jezdit za přibližně stejnou cenu.



Toyota Yaris Hybrid v číslech výkon: 100 koní + elektromotor s hybridním dobíjením

100 koní + elektromotor s hybridním dobíjením objem motoru: 1 497 cm³

max. točivý moment: 111 Nm / 4 400 ot./min

točivý moment: 111 Nm / 4 400 ot./min převodovka: automatická

zrychlení 0 - 100: 11,8 s

11,8 s maximální rychlost: 165 km/h

spotřeba (v testu): 3,9 l/100 km

3,9 l/100 km hmotnost vozu: 1 565 kg

1 565 kg zavazadlový prostor: 286 l / 710 l

286 l / 710 l cena: 387 900 Kč

Průzkumy udávají, že hybridní vozy ujedou na elektromotor po městě přibližně osmdesát procent času. Snad ve městě, protože při rozjezdech a pomalém posouvání skutečně auto na elektromotor jede. Jinak nelze od malého motoru v yarisu očekávat, že dokáže auto rozpohybovat do větší rychlosti. Pozitivem je, že se o něj nemusíte starat - dobíjet ze zásuvky se nedá, o to se starají dvě hybridní dobíjecí jednotky ve voze. Za dvacet minut a čtyřicet korun jsme na pražském nábřeží a hledáme místo na parkování. Hybridy přece nově nemohou stát po Praze, kde se jim zachce. „Pro naše vozy to neplatí, můžete volně využívat modré nebo fialové zóny. Nesmíte však zajet nikam za závoru, například do parkovacího domu, aplikace by vás potom neodhlásila,“ vysvětluje operátor na lince.

Takže vypnout motor, světla, vyfotit auto a odhlásit se. „Pronájem nelze ukončit, motor je stále v chodu,“ objeví se na obrazovce namísto očekávané hlášky o ukončení. Tak ještě jednou si zopakovat, že motor jde i když vypadá, že nejde, a vzhůru pryč.

Tankování na dálku

Další auto jsme našli na Smíchově jen o 100 metrů dál, zase zbarvené do oranžova. Tentokrát nebylo vevnitř ukázkově čisté, podle všeho měl někdo před námi boty od bláta. Firma bohužel nemůže pokrýt vše. Auta putují do myčky a na čištění jednou týdně. A také samozřejmě na dotankování. Ačkoliv to je hybrid s průměrnou spotřebou pod pět litrů, na týden samozřejmě jedna nádrž nestačí. Dotankovat občas musí sám řidič. Stačí vytáhnout CCS kartu z přihrádky před spolujezdcem a dispečer na lince mu ji na dálku zaktivuje.

Občas je interiér lehce zaneřáděný od předchozího řidiče. Plastové lahve nebylo snadné dostat pryč.

S dalším autem míříme na nákup. Nechceme se vozu ještě zbavovat, a tak ho dáváme přes aplikaci na čekačku. Ta stojí celý den 1,99 koruny za minutu. Brzo je jasné, že jsme nebyli jediní, kdo jel ten den do IKEA a fronta je i na regál s bagetami. Přesně po hodině zvoní telefon. „Dobrý den, je všechno v pořádku?“ „Jak to myslíte?“ „Máte auto už hodinu odstavené, tak jsme se chtěli zeptat, zdali s ním nadále počítáte.“



Aplikace Anytime Carsharing vstoupila na český trh koncem loňského dubna. Od té doby si její aplikaci pro sdílení aut v Praze stáhlo a nainstalovalo přibližně 70 tisíc uživatelů, což je na místní poměry výrazný úspěch. Aplikace navíc získala vysoké průměrné hodnocení, které se pohybuje kolem 4,5/5. Podobně jako u konkurence je potřeba provést registraci online a nafotit řidičský a občanský průkaz. Výhodou je, že není třeba platit žádný registrační poplatek ani si vyzvedávat čipovou kartu. Auta se odemykají na dálku skrz webovou aplikaci nebo pomocí zákaznické linky.

Nečekali jsme, jestli bude dispečer volat za další hodinu znovu, a vydali jsme se hledat další auto. Zkusíme najít jinou barvu. A ještě před tím jsme zkusili nacpat koupený stolek do kufru. Jasné je jedno, s hybridním yarisem nemůžete mít při nákupech moc velké oči. Poté jsme narazili na ještě jednu menší slabinu. Tentokrát v aplikaci.

Pokud máte zrovna pronajaté auto, na další vozy v okolí se nepodíváte. Takže pokud chcete zaparkovat v místě, kde se nachází hodně sdílených aut, abyste si mohli bez problémů za pár hodin vzít jiné, můžete jen tipovat. Vytknout se dají také chybějící držáky na mobil ve vozidle. Vzhledem k tomu, že řidič potřebuje pracovat s aplikací, mohl na ně poskytovatel myslet. Ubylo by pár zastávek.

Takže se vydáváme na pěší pochůzku a za 15 minut nacházíme modrého yarise. Auto opět v pořádku, jen některý z předchozích zákazníků si zapůjčený vůz spletl s odpadkovým košem a dokonce nastrkal plastové lahve pod sedačku, takže posouvání bylo poněkud komplikované. Je jasné, že Češi musejí k této službě ještě dospět. Ale jako levnou alternativu k taxi si ji mohou vyzkoušet už dnes.