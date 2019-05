Nová šance pro automobilky: vydělávat na mladých ojetinách

To jsou reálně prodaná auta. Taková, která s velkou pravděpodobností zůstanou v Česku (tedy neodjedou v rámci reexportů do zahraničí), neschovají se ve vysokoobrátkových firemních flotilách, které často také putují do zahraničí a mohly by tak pomoci omladit český vozový park.



V Česku se ročně prodá přes čtvrt milionu nových aut, ojetých ovšem třikrát tolik. Automobilky a jejich importéři si tedy uvědomili obrovskou příležitost, kterou takový trh nabízí. Programy prodeje mladých ojetin mají mnoho značek velmi komplexně zpracovaných na celoevropské úrovni napříč kategoriemi, od prémiového Volva po objemový Hyundai. Různé programy mají strukturovanou nabídku podle stáří a nájezdu a různě dlouhé záruční lhůty a nabídku doplňkových služeb. Jiné automobilky tuto část trhu zcela vypouštějí a nechávají prostor pro aktivitu svým dealerům. Sami provozovatelé obecných autobazarů se dlouhé roky podle jednoho z nich dlouhé roky „modlili“, aby si značky neuvědomily potenciál této části trhu. Zdá se, že tato chvíle teď nastala.

„V posledních přibližně dvou letech sledujeme, že se na programy zánovních ojetin automobilky výrazně zaměřují. Spousta z nich to obzvláště ve střední Evropě vnímá jako velkou příležitost a platí to i o českém trhu,“ komentuje Petr Knap z poradenské společnosti EY. Automobilky tak podle Knapa chtějí zachovat růst prodejů, který zažívaly v posledních letech. „V kategorii těchto mladých ojetin do nějakých tří let stáří je velký potenciál. I proto, že mohou oslovit skupinu zákazníků, která chce kvalitní ojetiny s jasným původem a také profesionální jednání,“ uzavírá expert na automobilový trh z EY.

„Takové ojetiny jsou rozhodně zajímavé, prověřené a se zárukou. Problematická je ovšem jejich dostupnost, je o ně zájem, takže je třeba mít podchycené flotily, ze které se takové vozy dají stahovat,“ komentuje pro iDNES.cz Josef Pokorný, tajemník Svazu dovozců automobilů (SDA). Ten strukturu dovozu a prodejů ojetin nezkoumá. „U ojetin nezjišťujeme, jakou cestou se dostala do provozu a ani to z registru nejde zjistit,“ dodává s tím, že SDA toto téma aktuálně neřeší.

„V dnešním konkurenčním prostředí je důležité, aby každý autorizovaný dealer využíval co nejvíce zdrojů vozidel. Základem každého byznysu s ojetými vozy je tvorba vlastních ojetých aut z řady předváděcích vozidel a především pak výkup od stávajících zákazníků BMW. Za zmínku jistě stojí i využití interních zdrojů BMW – flotila vozů využívána na českém, německém a rakouském zastoupení BMW – služební vozidla manažerů, auta využívaná pro marketingové účely a podobně,“ upřesňuje David Haidinger z českého zastoupení německé značky, která dlouhodobě s prodejem značkových ojetin pracuje. Významným zdrojem jsou právě flotily aut na operativní leasing, které putují napříč Evropou.

Vzorem, který možná inspiruje i ostatní, bude program program certifikovaných ojetých vozů Emil Frey Select. Švýcarská skupina, která patří k největším distributorům aut v Evropě a získala na českém trhu významnou roli převzetím importérů značek skupina PSA (Citroen, Peugeot, DS, Opel), v loňském roce rozjela ve velkém prodej mladých ojetin. „Program se skládá ze tří částí: velkoobchodní prodej, nový inzertní portál prodeje ojetých vozidel a maloobchodní část provozovaná vlastní prodejní sítí nebo franšízovými partnery s definovanými normami a standardy pro prodej ojetých aut,“ popisuje Radka Matthey, mluvčí značky Peugeot na českém trhu. „Skupina Emil Frey zvolila Českou republiku jako pilotní zemi. Cílem projektu je výrazně posunout dosavadní standardy nabízené zákazníkům ojetých vozů, nabídnout komplex služeb zdaleka převyšující aktuální úroveň trhu a díky tomu se prosadit na trhu ojetých vozů v České republice a následně i v dalších evropských zemích,“ uvádí Matthey. Od března do prosince loňského roku takto prodali 3411 vozů. „Převážnou část z nich tvořily automobily se stářím do jednoho roku,“ uvádí Zdeněk Fořt, ředitel divize ojetých aut skupiny Emil Frey v ČR. „Našim záměrem je prodat do roku 2020 na českém trhu 20 000 ojetých automobilů a vybudovat rozsáhlou síť prodejních míst po celé ČR.“

To všechno znamená konkurenci pro zavedené prodejce ojetých aut. „Dle našeho názoru se importér zaměřený na prodej nových aut jedné značky nemůže plně věnovat prodeji ojetých aut, vždy je to pro něj jen doplňková aktivita. Je to přeci jen trochu jiná disciplína spojená s řadou rizik, to víme z dlouholeté vlastní zkušenosti. Zákazník má navíc omezené možnosti volby, vybírá z limitované nabídky aut jedné konkrétní značky,“ namítá provozní ředitel sítě mezinárodní sítě autocenter AAA AUTO Petr Vaněček. „Dle našich analýz je také cenová hladina ojetin u importérů vyšší než ve standardní nabídce autobazarů. Zákazníci se také obejdou bez ’značkových’ služeb autorizovaných prodejců a vyžadují jiné služby, například rozmanité možnosti financování,“ komentuje Vaněček.

„Značkové programy prodeje ojetých vozidel mají samozřejmě na trhu ojetin své místo. Nabízejí však většinou auta ve vyšší cenové kategorii a celkově cílí na trochu jinou klientelu než ostatní prodejci ojetých vozidel,“ všímá si Pavel Foltýn z Auto ESA. Také on poukazuje na to, že tyto programy se soustředí převážně na vlastní modelovou produkci, zatímco klasické bazary mají v nabídce většinou mnohem širší portfolio značek a modelů. „Co se týká nabízených služeb, garancí a záruk – ty jsou u velkých certifikovaných autobazarů v podstatě totožné,“ dodává Foltýn.

Vyhnout se ztrátě hodnoty v prvním roce

Jedničkou mezi certifikovanými programy prodeje zánovních vozů zastřešené automobilkami nebo jejich importéry je v Česku koncern Volkswagen. Program Škoda Plus drží 55% podíl, program Das WeltAuto pro další značky německého koncernu má 24 %, dohromady zaujímají téměř 80 % trhu. V loňském roce Škoda v Česku prodala více než 50 000 ročních, zánovních a ojetých automobilů (pro srovnání: v roce 2018 registrovala Škoda v ČR celkem 84 172 nových vozů). „Za první čtyři měsíce letošního roku zaznamenáváme v porovnání s loňskem další, více než dvacetiprocentní nárůst prodejů,“ uvádí Vítek Pelc, mluvčí českého zastoupení Škody. „Výhledově bychom se rádi pohybovali na hranici 100 000 vozů prodaných během kalendářního roku prostřednictvím tohoto programu, respektive bychom se rádi přiblížili metě 10 % objemu celkových prodejů ojetin v ČR,“ dodává.

„Zákazníci v současné době nejvíce preferují kategorii ročních vozů, která nabízí automobily přímo od výrobce, které byly v provozu jako referentské. Každý rok jich v programu přibude přibližně 3 500.“ V současné době je v nabídce téměř 6 000 tisíc škodovek, průměrná cena prodaného ojetého vozu je 260 tisíc korun, to asi o deset procent přesahuje průměrnou cenu ojetých aut uváděné autobazary. Přibližně každý pátý zákazník podle Pelce volí značkové financování nabízené automobilkou. „Zákazníci jsou jak z řad fyzických osob, autoškol, tak ze strany živnostníků i menších a středních firem, které požadují doplnit do svých flotil rychle 1-2 vozy se zárukou a prověřenou historií,“ uzavírá mluvčí Škody.

Dlouhodobě velmi intenzivně pracuje s nabídkou mladých ojetin český importér BMW. „Program značkového prodej ojetých BMW existuje v celé Evropě, avšak v rámci jednotlivých regionů existují určitá specifika,“ uvádí David Haidinger. „V nabídce autorizovaných dealerů BMW je obvykle mezi 700 a 800 vozidly.“ Za minulý rok se v České republice z „ojetinového“ programu BMW prodalo 1310 vozů (pro srovnání: nových BMW se v ČR prodalo 4906). „Pokud se podíváme směrem na západní Evropu, běžně můžeme hovořit o poměru 1 ku 1, v některých zemích dokonce 2 ku 1 ve prospěch ojetých aut. Nicméně v České republice trh s ojetými vozy dlouhodobě a konstantně roste. Dle posledních prognóz by měl počet prodaných vozů BMW Premium Selection v tomto roce opět stoupat a překročit tak hranici 1400,“ uvádí Haidinger.

Experti na automobilový trh se shodují, že obecně platí pravidlo, že k největšímu poklesu ceny automobilu dochází v prvním roce užívání. „Cena pak klesá dále s časem a počtem najetých km, avšak tempo poklesu se neustále snižuje. Velmi významným faktorem je také vývoj trhu nejen ojetých automobilů, ale také automobilů nových. Pokud člověk vývoj cen sleduje, může dnes narazit na zajímavé vozy s minimálním stářím a nájezdem, kde pokles ceny přesahuje i hranici 20 %,“ uzavírá David Haidinger.