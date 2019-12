Počet nejstarších dovážených ojetin se za dekádu zdesetinásobil

10:00 , aktualizováno 10:00

Za posledních deset let vzrostl dovoz ojetin nad 15 let věku desetinásobně. Jejich podíl na dovozech do Česka stoupl z 1,7 na současných 19 procent. Ze statistik Svazu dovozců automobilů to vyčetl jeho tajemník Josef Pokorný.