Auta si spolu budou povídat, Češi je učí novým kouskům. Můžete to vyzkoušet

Pojedete po dálnici a najednou se na displeji palubního infotainmentu vašeho vozu objeví výrazná hláška, že se k vám zezadu blíží vozidlo záchranné služby, včetně postupně aktualizovaného údaje, kolik metrů se za vámi nachází. Zní to jako sci-fi, nicméně už za pár let by to mohla být realita. Navíc taková, kterou si teď už můžete v Česku, alespoň ve zjednodušené podobě, vyzkoušet.

Není k tomu vlastně potřeba tak příliš. Stačí chytrý telefon a aplikace jednoho ze dvou mobilních operátorů, kteří ve se spolupráci s Ministerstvem dopravy pochlubili aktuálním vývojem v rámci testování projektu C-Roads, který rozvoj komunikativní dopravní infrastruktury a propojených automobilů celoevropsky zastřešuje.

Nejen wi-fi pro auta

V Česku dochází k intenzivnímu testování a právě české firmy a organizace se chlubí mimo jiné i tím, že do projektu vnesly některé důležité nové prvky, s nimiž se původně nepočítalo. Od počátku byl totiž projekt C-Roads budován jako řešení, využívající specifického frekvenčního pásma a technologie, kterou lze zjednodušeně označit jako wi-fi pro auta. Ta umožňuje, aby si vozy mezi sebou vzájemně vyměňovaly informace a také komunikovaly s infrastrukturou.

Přitom se není třeba nikam připojovat, patřičně vybavený automobil by měl informace přijímat a odesílat automaticky právě skrze speciální zabezpečené vysílání signálu. U českého O2 ale nakonec do standardu prosadili, že kromě této specifické verze wí-fi by se komunikace v rámci projektu C-Roads mohla odehrávat i přes mobilní sítě – zejména LTE a v budoucnu i 5G.

Technologiemi pro vysílání informací do aut jsou dnes v testovacím provozu v Česku osazeny dálnice D1 od Prahy až za Brno, D5 v celé délce a D11 do Hradce Králové. Využita je přitom kombinace vysílacích technologií, takže zatímco D11 funguje celá na LTE připojení, na D1 a D5 jsou úseky spoléhající jen na LTE a jiné, které využívají kombinaci mobilních sítí a w-fi pro auta.

Právě díky tomu, že vlastně všechny testované úseky využívají i možnost komunikace přes mobilní sítě, si mohou projekt v jeho rané fázi otestovat i běžní řidiči. Operátor O2 totiž vydal v testovacím režimu aplikaci C-Roads, která je ke stažení pro chytré telefony s operačním systémem Android.

Kdo si ji na úsecích osazených testovanou technologií v autě pustí, bude dostávat některé z hlášek systému, které jsou zatím dostupné. Může se tedy dočkat i onoho případného upozornění na sanitku či jiný vůz integrovaného záchranného systému. My jsme při krátkém testu funkcionalitu vyzkoušeli i v ulicích Prahy, kde ale zatím jinak testování neprobíhá. A právě scénář se sanitkou zafungoval učebnicově. Bylo přitom jedno, zda jsme sledovali informace na displeji testovacího telefonu ve voze, nebo na našem přístroji, kam jsme aplikaci nainstalovali.

Druhou alternativou pro vyzkoušení nového řešení je aplikace Dopravní rádce od operátora T-Mobile. Ta je dostupná pro zařízení s Androidem i iOS a navíc umí spolupracovat s daty z jednotky služby Chytré auto, kterou T-Mobile už nějakou dobu svým zákazníkům nabízí. Co se upozornění ohledně bezpečnosti provozu týče, měla by aplikace zobrazovat stejné informace jako ta od O2.

Nebezpečné situace

A na jaké informace řidiči dostanou prostřednictvím systému upozornění? To se právě v současnosti ladí, klíčem je k řidiči dostat to důležité, ale přitom ho nezahltit hromadou zpráv, v nichž by mohlo zaniknout něco důležitého. Systém by tak měl vysílat například informace o rychlostním omezení, včetně různých proměnlivých scénářů o uzavírkách silnice, aktuálních kolonách, nenadálých změnách počasí a dalších situacích, které mohou být potenciálně rizikem.

Informace zobrazované v aplikaci C-Roads

Testuje se například okamžité upozornění na prudké brzdění. A v Česku i jedna specialita: „Jako první v Evropě testujeme komunikaci ve specifických situacích nejen mezi vozidly, ale také mezi železničními přejezdy, vozidly záchranného systému nebo semafory,“ říká Martin Pichl z Ministerstva dopravy. Dodává, že informace o výstraze na železničním přejezdu je jedním z českých příspěvků do projektu.

„Informace, které řidič získává, přitom mohou pocházet z různých zdrojů. Proměnlivé dopravní značky, servisní auta nebo vozidla IZS vysílají informace do centrálních dopravních systémů, a ty se řidičům obratem objeví v mobilní aplikaci,“ vysvětluje Lukáš Krch z O2 funkčnost systému s tím, že vše musí být maximálně zabezpečeno a že podle zdroje a povahy dat provádí celý systém poměrně složité ověřování pravdivosti. Cílem je zamezit například tomu, aby některá auta „falešně“ hlásila prudké brzdění a podobně.

Přímo do aut

V projektu se počítá mimo jiné i s tím, že data budou moci v budoucnu využívat i aplikace třetích stran jako například populární navigace Waze. To bude ale ještě chvíli trvat, stejně jako stav, kdy se na trhu objeví auta, která budou mít standardně zabudovánu jednotku pro C-Roads a informace budou zobrazovat na displeji palubního systému. V mladoboleslavské Škodovce ale už na tom intenzivně pracují.

Palubní jednotka projektu C-Roads od operátora O2

Vlastní palubní jednotku si vyvinuli i v O2 a pyšní se tím, že je v současnosti nejrobustnější a nejpokročilejší v tomto oboru. Vylepšuje možnosti komunikace systému – právě ona funguje přes zmíněné wi-fi pro auta, samotný mobilní telefon to neumí. Palubní jednotka pak může spolehlivěji posílat infrastruktuře třeba právě informace o prudkém brzdění, má na to vestavěné senzory, které takový stav rozpoznají. Navíc je samozřejmě napojena na systémy vozidla. Mobilní telefon pak v případě osazení auta palubní jednotkou slouží v podstatě jen coby displej, který tato jednotka nemá.

V O2 počítají s tím, že až bude projekt v průběhu několika let spuštěn v běžném provozu, začnou takovou palubní jednotku nabízet zákazníkům. Pohnutek pro její pořízení může být celá řada, od touhy zvýšit bezpečí, až po ekonomické přínosy. Dopravcům totiž mohou kvalitní informace o dění na cestě před nimi ušetřit dost času a samozřejmě snížit případná rizika nehod – to se v případě osazení celé flotily kamionů takovým systémem může odrazit například i na zvýhodněných cenách pojistek.

Ochrana dat

Zástupci O2 také upozorňují na to, že data, která systém sbírá a generuje, jsou důsledně chráněna a anonymizována. Ekosystém C-Roads je nastaven tak, aby to nebyl žádný „velký bratr“, který by sloužil ke sledování řidičů. Takže například data o rychlostech jednotlivých aut a mnoho dalších citlivých informací zůstává nepřístupných, úřady je nemohou využít v neprospěch řidiče.

Legislativně i technicky se pak řeší, jak budou tato data v budoucnu používat autonomní vozidla. Pro ně by mohly různé údaje v rámci C-Roads být zásadním zdrojem informací. Už dnes je totiž jisté, že si samořiditelné vozy nevystačí jen se svými vlastními senzory, vzájemná komunikace bude téměř nutností. Ale do doby, než budou data ze C-Roads využita v plně automatizovaných vozidlech, rozhodně nebudou sloužit k tomu, aby auto dělalo jakékoli zásahy. Jednoduše, varování na displeji bude pro řidiče vždy jen upozorněním, auto žádný zásah do řízení, nastavení tempomatu nebo třeba brzdění, neprovede.