Ministerstvo dopravy hledá řidiče pro test techniky, se kterou uvidí za roh

Pojedete po dálnici a na displeji palubního infotainmentu vozu se objeví varování, že se k vám zezadu blíží vozidlo záchranné služby, včetně postupně aktualizovaného údaje, kolik metrů za vámi se nachází. Zní to jako sci-fi, ale už příští rok by to mohla být realita. Technologie, která to umí, se testuje v Česku.



„Projekt C-ROADS je evropský projekt pro komunikaci mezi vozidly, infrastrukturou a dalšími účastníky provozu. Jeho cílem je zlepšení bezpečnosti a plynulosti provozu na silnicích. Budoucí využití není určeno jen řidičům, kterým bude dodávat aktuální informace o dopravní situaci těsně před vozidlem, ale také integrovanému záchrannému systému nebo například společnosti ŘSD, jež je schopna označit svá vozidla a včas avizovat práci na silnici,“ popisuje Kateřina Mikesková z T-Mobile Czech Republic, který byl jedním z partnerů pilotní části mezinárodního projektu, při které testoval technologii LTE-V. „Testy probíhaly v laboratorních podmínkách i v běžném silničním provozu, kdy systém pomáhal řešit reálné dopravní situace,“ upřesňuje Mikesková.



Klíčem je k řidiči dostat to důležité, ale přitom ho nezahltit hromadou zpráv, v nichž by mohlo zaniknout něco důležitého. Systém by tak měl vysílat například informace o rychlostním omezení, včetně různých proměnlivých scénářů o uzavírkách silnice, aktuálních kolonách, nenadálých změnách počasí a dalších situacích, které mohou být potenciálně rizikem.



V Česku dochází k intenzivnímu testování a právě české firmy a organizace se chlubí mimo jiné i tím, že do projektu vnesly některé důležité nové prvky (čtěte zde). Technologiemi pro vysílání informací do aut jsou dnes v testovacím provozu v Česku osazeny některé úseky dálnic.



Na projektu C-ROADS Česko úzce spolupracuje s Rakouskem a Německem. Projekt si klade za cíl harmonizaci a spolupráci při zavádění systémů C-ITS ve všech evropských státech.



18. června 2019

Systémy C-ITS jsou založeny na vzájemné komunikaci vozidel mezi sebou i s okolní infrastrukturou. Aby toho vozidla byla schopna, musí být vybavena speciální jednotkou nebo mobilní aplikací. Tato výměna zpráv je základní myšlenkou kooperativních inteligentních dopravních systémů (C-ITS). Cílem je co nejrychleji, spolehlivě a zejména srozumitelně předat řidiči informaci například o blížícím se nebezpečí tak, aby byl schopen plynule a dostatečně včas reagovat a nedostával se zbytečně do nebezpečných situací. Řidič díky tomu „vidí z roh“.

Motoristé si v rámci systému vyměňují informace mezi sebou a zároveň dostávají zprávy zvenčí, například od záchranářů. „Řidiči budou dříve vědět, že se blíží auto záchranářů a že mají vytvořit prostor pro průjezd. Budou to vědět dřív, než jej uvidí,“ uvádí příklad František Jemelka, mluvčí ministerstva dopravy.

C-ITS systémy poskytují řidičům informace o aktuální situaci v silničním provozu, upozorní na nebezpečí nebo jen předají informaci o stavu signalizace na nejbližší křižovatce. Přispějí tak k dopravní předvídavosti řidičů a zaslouží se o zvýšení plynulosti silničního provozu. Tvůrci doufají, že přispějí i ke snížení počtu dopravních nehod.

Systém je podle Jemelky nachystaný tak, aby se od září mohlo začít testovat. V příštím roce má být systém odladěný a nasazený do provozu. Výrobci pak modul pro komunikaci v rámci C-Roads mohou začít montovat do aut, další variantou bude aplikace pro mobilní telefony.

Ministerstvo dopravy pro projekt C-Roads hledá řidiče pro další testování v provozu. Podle Jemelky jich potřebují desítky. „Fanoušci moderních technologií dostanou unikátní možnost být u vzniku něčeho nového,“ dodává. Řidiči budou mít po dobu asi dvou měsíců ve svých vozech speciální jednotku, která bude komunikovat s mobilním telefonem řidiče. Po dobu testování budou řidiči dávat vývojářům a autorům projektu zpětnou vazbu. Uzávěrka přihlášek je 21. 8., testování proběhne v září a říjnu.