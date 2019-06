V létě omezí dálniční provoz přes čtyřicet uzavírek, na D1 budou radary

Cena roční dálniční známky pro osobní automobily by se mohla zvýšit z 1 500 na 2 000 korun, jak původně chtělo...

Ministr dopravy slíbil, že dálniční známka nezdraží před koncem oprav D1

Cena roční dálniční známky by se z nynějších 1 500 korun neměla zvyšovat nejméně do roku 2021. Vyplývá to z vyjádření...