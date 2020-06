Autonomní auta by zabránila jen asi třetině dnešních havárií

Za většinou dnešních havárií stojí lidský faktor. Podle průzkumů z policejních zdrojů je chyba člověka důvodem devíti z deseti autonehod. O autonomních autech se hovoří jako o produktech, které přispějí nejen k pohodlnějšímu, ale především bezpečnějšímu cestování, protože lidský faktor „vyřadí ze systému“. Podle nejnovější studie amerického pojišťovacího ústavu pro bezpečnost silničního provozu IIHS tomu tak překvapivě není.

Autonomní auta mohou zabránit pouze zhruba třetině havárií, pokud budou jezdit příliš podobně jako lidé. „Je pravděpodobné, že samořiditelná auta budou nakonec představovat menší nebezpečí než lidé, ale zjistili jsme, že to samo o sobě nezabrání velké havárii,“ konstatovala Jessica Cicchino, viceprezidentka pro výzkum IIHS a spoluautorka studie.

Analýza příčin současných nehod, kterou IIHS dělala na vzorku 5000 případů, totiž ukázala, že automatizované systémy by dokázaly zabránit havárii pouze ve třetině případů. Aby zabránily i těm ostatním, musely by být specificky naprogramovány, aby upřednostnily bezpečnost před rychlostí a pohodlím.

IIHS rozdělila zkoumané nehody do pěti kategorií podle příčin. Do první patřily věci jako rozptýlená pozornost řidiče či zhoršená viditelnost. Do druhé chyby předvídání, kdy například řidiči špatně odhadli mezeru v provozu, nesprávně odhadli, jak rychle jede jiné vozidlo, nebo nesprávně předpokládali, co udělá další účastník silničního provozu. Ve třetí skupině byly chyby v plánování a rozhodování, což zahrnovalo příliš rychlou nebo příliš pomalou jízdu, agresivní jízdu nebo příliš malou vzdálenost od vozidla před sebou.

Chyby „provedení a výkonu“ zahrnovaly nepřiměřené nebo nesprávné vyhýbací manévry a další chyby při ovládání vozidla. „Ztráta schopnosti“ pak představovala nehody zaviněné užíváním alkoholu nebo drog, zdravotními problémy nebo mikrospánkem. Mimo tyto skupiny pak byly nehody způsobené bez vlivu člověka, tzn. technické poruchy.

Pro studii výzkumníci z IIHS modelovali situaci, že všechna auta na silnici budou autonomní. Za pomoci senzorů, které by samozřejmě musely být bezchybné, by samořiditelné vozy uměly eliminovat 34 procent z 5000 zkoumaných nehod. Ostatním nehodám by v současné podobě programování nezabránily.

IIHS to uvádí na příkladu z roku 2018, kdy autonomní vozidlo Uber zabilo 49letou Elaine Herzbergovou v Arizoně. Žena vedla jízdní kolo a vstoupila do vozovky na špatně osvětleném místě. Autonomní systém ji sice několikrát identifikoval, ale nebyl schopen určit, že jde o chodkyni a neuměl předpovědět, že vstoupí před auto.

19. března 2018

Aby se podobným nehodám zabránilo, musela by autonomní auta podle IIHS naprosto upřednostnit bezpečnost před přáním svého uživatele na pohodlnou nebo rychlou jízdu, a řídit se nejen dopravními předpisy, ale v maximální míře implementovat jízdní strategie, které vezmou v úvahu chování všech účastníků silničního provozu. Tedy třeba ve městech jezdit extrémně pomalu.