Prší a venku se setmělo. Nevěřte čidlům, myslete a pozor na černý led

Desatero bezpečné jízdy v zimě 1. Buďte připraveni. Základem jsou kvalitní zimní pneumatiky s dostatečně hlubokým dezénem a viditelnými vroubky ve vzorku. Povinná výbava je samozřejmostí. Pro jistotu si zabalte i řetězy a lopatu. Vždy mějte natankováno. 2. Upravte si posez. Jen tak můžete svůj vůz dobře ovládat a budete mít správný výhled z auta. "Posuňte sedačku a volant tak, abyste při vymáčknutí pedálů neměli propnutá kolena. Budete mít v nohou větší cit a při případné bouračce snížíte pravděpodobnost zlomených nohou,“ říká Jakub Erben, Fleet manager carsharingu HoppyGo. 3. Poznejte svůj vůz. Každé auto má jiné jízdní vlastnosti. Plně naložené auto se čtyřmi pasažéry pojede naprosto odlišně a má daleko delší brzdnou dráhu, než když v něm sedí jen řidič. Na jaká kola má váš vůz náhon? 4. Trénujte. Kurzy jízdy na sněhu vůbec nejsou od věci. Instruktor dokáže vytknout chyby a ukázat správné postupy. Pokud není čas, chuť nebo peníze, vyjeďte si s autem alespoň na nějaké prázdné zasněžené parkoviště a otestujte ho. 5. Předvídejte, abyste mohli včas zareagovat. Sníh typu „mokrá břečka“ se chová podobně jako voda, čerstvý sníh má zase na rozdíl od toho uježděného větší přilnavost. Nejhorší je zmrzlý sníh, který má vlastnosti jako led. 6. Naučte se řešit krizové situace. Při jízdě na mokru nebo na sněhu se může auto dostat do smyku. Víte, jak ho řešit? 7. Jezděte smykem. „Pokud se naučíte své auto správně ovládat, ježdění smykem na sněhu, samozřejmě na bezpečném místě, může být i velká zábava. V některých případech dokonce i bezpečnější, protože je smyk řízený a cílený,“ míní Erben. 8. Brzděte jako profík. U aut bez systému ABS poznáte zablokovaná kola snadno, začne se hrnout jako saně a přestane zpomalovat. V ten moment musíme brzdu povolit, aby se kola začala zase točit a opět začít brzdit. I s ABS na sněhu brzděte s citem. 9. Zpomalujte motorem, využijte převodovku. Do kopce je lepší jet na vyšší převodový stupeň tak, aby byl plyn méně citlivý a nestalo se vám, že omylem protočíte poháněná kola. Udržujte konstantní rychlost. Když zastavíte, nemusíte se už rozjet. Při jízdě z kopce zařaďte co nejnižší rychlostní stupeň a nechte auto brzdit motorem. 10. Využijte haldy sněhu. Pokud pojedete po cestě a před vámi se ocitne překážka, ať už člověk, zvíře, nebo jiné auto a vy víte, že byste to nejspíš neubrzdili, zkuste najet do haldy odhrnutého sněhu v krajnici. Odpor sněhu vám pomůže auto zpomalí. Pozor, aby krajnice nebyla zmrzlá! Zdroj: Škoda Auto DigiLab, HoppyGo