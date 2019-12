Deset chyb, které by se čeští řidiči měli konečně odnaučit

Vyzpovídali jsme šéfa instruktorů bezpečné jízdy na Autodromu v Sosnové Miroslava Kláska, který dlouhé roky učí ovládání vozu v krizových situacích, správnou techniku brzdění, držení volantu, průjezd zatáčkami, vyhýbání se překážkám při kurzech bezpečné jízdy.

Zde je jeho desatero, které podle něj patří na českých silnicích k evergreenům nesprávného řízení motorového vozidla.

1. Špatná ergonomie

Tím to často začíná. Špatně nastavená sedačka, opěrka hlavy, špatné držení volantu. Řidič má v autě sedět spíš vzpřímeně, opěrku hlavy by měl mít nastavenou tak, aby se o ni mohl po celou dobu jízdy opírat. Ruce mají na volantu ležet pokud možno obě. Mírně pokrčené. Zapněte si pásy. Ale ne jen tak na oko, abyste nedostali pokutu. Po zacvaknutí přezky si pás si pořádně utáhněte kolem pasu.

2. Nesprávný průjezd zatáčkou

Posluchači kurzů bezpečné jízdy si často klepou na čelo. Co je na tom projet zatáčku? Kéž by to bylo tak jednoduché. Divili byste se, kolik lidí v zatáčkách brzdí. Souvisí to často s tím, že do nich najíždějí příliš rychle. Nic jiného než brzdit jim pak nezbývá, pokud nechtějí vyletět ze silnice. Ale stačí trocha vody nebo sněhu a jste ve smyku raz, dva. Brzdit v zatáčkách je nesmírně nebezpečný zlozvyk.

VIDEO: Jak ustát smyk. Autoškoly učí chyby, říká instruktor

Brzděte předem, zatáčku pak projeďte s nohou na plynu a přidávejte až na výjezdu, když rovnáte volant. Další nešvar je najíždění do zatáčky příliš brzy. Auto se tak často pohybuje v protisměru, přičemž nemůže mít perfektní přehled o situaci na silnici.



3. Nesprávné držení volantu

Na to, že správný styl držení volantů je v zásadě jeden, je fascinující, kolik různých stylů úchopu lze na českých silnicích spatřit. Takže jednou pro vždy: tři čtvrtě na tři. Ne za deset dvě, ne jedna ruka nahoře uprostřed. Důvod je prostý. Při držení tři čtvrtě na tři držíme volant nejpevněji a jsme s ním schopni udělat největší manévr bez nutnosti přehmátnout si.

VIDEO: Jak správně sedět za volantem

4. Neznalost a nesprávné využívání elektronických systémů

Víte vůbec, co všechno váš vůz umí? Kdy a jak pomáhá systém ASR nebo ESP? Že při žádoucím prokluzu kol, třeba při jízdě se sněhovými řetězy, je dobré ho vypnout? Že pro správnou funkci systému ABS je potřeba se do brzdového pedálu pořádně opřít? Různá auta umí různé věci. Jako řidič byste se v tom měl perfektně vyznat a umět z elektroniky dostat maximum. Pokud tápete, doučte se to. Může vám to zachránit život.

5. Nevíme, co se děje kolem

Blinkr pozdě nebo vůbec, nesledování situace na silnici, nedostatečné využívání zrcátek. Vždy mějte přehled o tom, co se děje na silnici kolem vás a zároveň umožněte ostatním, aby dokázali číst a předvídat vaše řidičské záměry. Zapomenutý blinkr je občas jen otravný. Třeba na kruhovém objezdu.

Určitě to znáte. Dáváte přednost autu, čekáte až projede a vy se budete moci zařadit. Ale ono už křižovatku opouští. Kdybyste to bývali věděli, mohli jste už dávno jet, takhle musíte čekat. Když však na silnici první třídy auto před vámi bez jakéhokoli znamení najednou začne zastavovat u krajnice, právem se cítíte ohrožení. Zbytečný hazard a bezohlednost. Při jízdě buďte obezřetní. Žádné velké kochání. Jak často se vám stává, že vás najednou předjíždí auto, o kterém jste vůbec nevěděli? Nepříjemné, že? Hlídejte si zrcátka!

6. Zahoďte telefon

Nevěnování se řízení, telefonování za volantem jsou obrovským nešvarem. Mějte oči na silnici! Vrátit se v pořádku domů je důležitější než odepsat mámě na messengeru. Flaška s pitím se vám zakutálela pod sedačku? Zastavte. Ne aby vás napadlo lovit ji za jízdy. Možná trávíte v autě hodně času a telefonování vás živí. Pak jste na to, doufejme, vybavení. Máte kvalitní handsfree systém, který vám umožní koncentrovat se na okolní provoz.

VIDEO: Nejčastějším přestupkem řidičů kamionů bývá telefonování za jízdy

Cvakání SMSek? Tak to prosím ani omylem. Když odhlédneme od toho, že za telefon v ruce jsou tři body, jak chcete sledovat displej a silnici zároveň? Jestli opravdu musíte, váš telefon dost možná umí psát text pomocí hlasového zadávání. Ale ještě lépe zastavte, vyřiďte si to a pak teprve pokračujte.

7. Machrování

Přeceňování vlastních schopností, neochota dodržování a neznalost zákona o silničním provozu jsou bohužel na denním pořádku. Kdo nevydrží řídit celou noc auto po dálnici cestou na dovolenou není snad ani chlap! Něco takového si nejspíš říkají všichni ti, co usnou za volantem a vybourají se, často navíc s celou rodinou. Dělejte přestávky. Pokud se vám snižuje pozornost, jste ospalí, běžte radši spát. Lepší je přijet později než nikdy.

Když jste dělali řidičák, zákon jste nejspíš měli v malíku. Umíte to pořád? Průjezd složitějšími křižovatkami asi zvládáte, ale kolik můžete jet na tažném laně? Procvičte si kontrolní testy z autoškol a sem tam se otestujte (třeba zde). Dostat deset z deseti bodů je přece super pocit. A jestli jste dostali méně, vraťte se ke skriptům. V rámci Evropy a zbytku světa se dopravní předpisy neliší dramaticky. Přesto tam rozdíly zpravidla jsou. Pokud se chystáte do zahraničí, nastudujte si tamní předpisy.

8. Nedodržování bezpečné vzdálenosti

Lepení se na zadek smrdí. Jak chcete obhájit, že jste do někoho nabourali, protože jste nedobrzdili, protože jste považovali pět metrů za bezpečný odstup? Když jedete stokilometrovou rychlostí, za pouhou sekundu ujedete skoro 30 metrů. Jak rychlé máte reflexy? Dost rychlé na to, abyste si mohli dovolit najet k autu před vámi na tři metry? Samozřejmě že ne. Do cíle vás to o moc rychleji opravdu nedoveze.

VIDEO: Návod na dodržení správné bezpečné vzdálenosti mezi vozidly

9. Železniční přejezdy

Vyhnout se vlaku, který jede jednou za hodinu, je velký a navíc pořád troubí, to by nemělo být tak těžké ne? Přesto na železničních přejezdech v Česku každoročně dojde k desítkám nehod, které velmi často končí tragicky. Typická past jsou přejezdy bez závor. Pozor na ně. To, že tam není závora, nemusí znamenat, že tam nejede vlak.



VIDEO: Drsná kampaň SŽDC: Respektuj výstražná znamení! Nebo...

To samé platí pro přerostlou zeleň v okolí přejezdu. I když tam pořádně nevidíte, neznamená to, že tam vlak není. Vždy si pečlivě ověřte, zda je průjezd bezpečný. A nepřeceňujte světelnou signalizaci ani závory. Všechno čas od času nefunguje, takže důvěřuj, ale prověřuj. Jak se chovat na přejezdech, čtěte zde.

10. Zipování je evergreen

A na závěr česká klasika: zipování. Tak třeba silnice zúžená do jednoho pruhu. Pojede jedno auto z jednoho pruhu, jedno auto z druhého, pak zase jedno z prvního, a tak pořád dokola. Princip zipu je jednoduchý mechanismus, který dělá z pekla dopravní zácpy o fous snesitelnější místo k životu. Teoreticky. Prakticky to u nás vypadá tak, že auta, která jsou „na hlavní“, kolegy z druhého směru nebo pruhu prostě nepustí. Celý problém se pak prohlubuje, zácpy déle trvají, navíc spěchající lidé se pak chovají méně a méně racionálně.

Prostudujte si to třeba, když zapínáte bundu. Není to složité: Jednou já, jednou ty, pak zase já, pak zas ty.

VIDEO: Číňané školí české řidiče. Ukazují, jak správně zipovat