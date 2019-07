Na červenou se na přejezd nejezdí. Závory jdou v nouzi prorazit

Jak se chovat na přejezdu Nejzásadnější pravidlo je jednoduché: „Vlak má vždy přednost“. Brzdná dráha vozidel závisí na rychlosti, hmotnosti a adhezi, v každém případě se však u vlaků počítá ve stovkách metrů, a to i při relativně nízké rychlosti. „Nejrychlejší vlaky zastavují přibližně na vzdálenost 1 000 až 1 200 metrů,“ uvádí Centrum služeb pro silniční dopravu. „Než lokomotiva skutečně dobrzdí, tlačí auto před sebou mnohdy i 300 metrů.“ Vědeckotechnický sborník ČD sestavil několik nepsaných pravidel pro chování na přejezdech: Na přejezd nevjíždíme tehdy, pokud je jasné, že na něm zůstaneme stát, třeba proto, že je za přejezdem z nějakého důvodu kolona.

Před železničním přejezdem si musí řidič počínat zvlášť opatrně, zejména je nutné se přesvědčit, zda může železniční přejezd bezpečně přejet.

Pokud na výstražníku nebliká bílé světlo, pak je maximální dovolená rychlost 50 metrů před přejezdem pouze 30 km/h. Pokud bílé světlo bliká, znamená to sice, že se k přejezdu neblíží vlak a jiné drážní vozidlo, ale dovolená rychlost 50 metrů před přejezdem je pouze 50 km/h.

Na přejezd nevjíždíme, pokud blikají červená světla, je vydávána výstraha přerušovaným zvukem houkačky nebo zvonku, sklápí se závory, nebo už jsou sklopeny.

Před přejezdem nebo na přejezdu se nesmí předjíždět.

Na přejezdu se také nesmíme otáčet.

Pokud u přejezdu zastavíme, nesmíme mít zapnutá světla, a to ani dálková, ani potkávací. Je to kvůli možnému oslnění protijedoucích aut nebo strojvedoucího vlaku.

Pokud nám auto na přejezdu zůstane stát pro poruchu vozidla a nechce nastartovat motor, tak se zařazeným rychlostním stupněm odskáčeme z přejezdu za pomoci startéru.