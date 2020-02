Nový senzor pozná, že někdo ublížil vašemu autu. Chránit má před ťukanci

Zvuk je něco, co moderní automobily v rámci své změti senzorů zatím příliš v detekci nevyužívají. Jednou z výjimek je detekce srážek, kdy citlivé zvukové senzory díky charakteristickým zvukům rozpoznají havárii dříve než jiné systémy vozu a díky tomu například rychle reagují zádržné systémy auta.

Continental zkouší práci se zvukem ve smyslu využití pro lepší informování samotného inteligentního vozu využít více. Firma představila senzor, který umí detekovat různé zvuky podle jejich povahy. Čidlo se nazývá Contact Sensor System (CoSSy) a má být novým způsobem, jak auto detekuje přímý kontakt, který většina dosavadních senzorů (radary, lidary a ultrazvuková čidla) rozpoznat neumí.

Německý gigant říká, že jeho novinka se bude hodit především pro bezpečnější provádění manévrů automatického parkování. I když moderní auta při něm spoléhají na řadu senzorů, ty nedovedou vždy pokrýt kompletní spektrum a dění okolo vozu. A tak se může stát, že i při těchto automatizovaných manévrech dochází ke kolizím v nízkých rychlostech. Senzor CoSSy by měl třeba takový ťukanec nárazníků při parkování rozpoznat a auto ihned zastavit. Zabrání dalšímu poškození – při běžném ťuknutí nárazníků se totiž většinou nic nestane, ale stačí snaha zacouvat ještě kousek a nárazníky mohou praskat, plechy se bortí.

Firma ovšem uvádí, že to je jen jeden z možných příkladů využití technické novinky. CoSSy umí rozpoznat různé zvuky a jejich povahu: pozná zvuk pocházející ze vzduchu, pozná škrábanec, který někdo udělá na karoserii, pozná zaťukání, poklepání nebo bouchnutí do karoserie či skutečný náraz. Auto může být podle Continentalu vybaveno dvěma až dvanácti takovými senzory a podle toho se pak liší možnosti a místa detekce.

Možnosti využití jsou široké. Základní příklad je ono parkování, při něm například může dojít k situaci, kdy třeba vstoupí za automaticky parkující vůz chodec, kterého senzory nezaznamenaly. V takovém případě se ten typicky „opře“ o auto a CoSSy to pozná a vůz hned zastaví, čímž zabrání horším následkům střetu.

Systém by mohl posloužit i k automatické detekci a zaznamenání vandalů či střetů na parkovišti: CoSSy by rozpoznal zvuk dané nechtěné akce, zapsal čas a aktivoval by kamerový systém vozu a ten situaci zaznamenal – to je ale asi hudba budoucnosti, vzhledem k tomu, že využívání kamerových záznamů z aut je hodně komplikovanou právní otázkou. O situaci by mohl vůz automaticky informovat svého majitele třeba v aplikaci nebo formou SMS. Hodit se něco takového může podle Continentalu třeba v půjčovnách, které si snadno ověří, že vůz skutečně nebyl poškozen.

Novinka může posloužit i k praktickým funkcím pro řidiče – auto například může být odemknuto poklepáním namísto hledání toho správného senzoru na klice. Využití by opět mělo být především v případě různých autonomních a automatizovaných vozidel, která budou například své dveře pasažérům otevírat sama.

Nabízí se ještě další aplikace: senzory mohou posloužit i k detekci stavu vozovky. Zvuk vody, která „bubnuje“ na karoserii zespodu může například pomoci detekovat hrozbu akvaplaningu. A systém může rozpoznat i zvuky z okolí, především třeba sirény vozů integrovaného záchranného systému – Dopplerův jev přitom pomůže určit, ze kterého směru se přesně daný vůz blíží, což řidiči (či autonomnímu vozu) usnadní úhybný manévr.