VIDEO: Jak zvládnout smyk. V autoškole to učí špatně, myslí si instruktor

Když se člověk dostane do smyku, to podstatné, co si musí uvědomit, je, zda má smyk přední, nebo zadní nápravy. Na přemýšlení o tom, jak různě se chovat, pokud má pohon na přední, nebo na zadní, už rozhodně nemá čas. A ani to řešit nemusí.

„Je to hrubá chyba v testech autoškol. Vůbec žádný rozdíl v tom, jestli máte předokolku, zadokolku nebo čtyřkolku, není. Postupujete pořád stejně,“ popisuje instruktor autodromu Marek Kohoutek.

Jakmile ztratíte nad autem kontrolu, podle druhu vibrací poznáte, zda máte smyk přední, nebo zadní nápravy. „To je alfa omega toho, abyste na to mohl reagovat,“ zdůrazňuje instruktor Kohoutek.

„U smyku zadní nápravy cítíte v prodloužení v zádech vibrace. Je to díky tomu, že kola se přestávají točit podél dezénu a hrnou se bokem. Z logiky věci brnění prochází celým podvozkem a vy to potom cítíte v prodloužených zádech,“ říká instruktor.



Naopak smyk přední nápravy poznáte podle lehkých vibrací na volantu. „Pokud jsou razantní, tak to už je bohužel pozdě,“ doplňuje.



SMYK ZADNÍ NÁPRAVY SPOJKA A VOLANT KONTRA

Toto pravidlo platí u vozů s manuální převodovkou. Jakmile vám začne zadek auta ujíždět, okamžitě sešlápnete spojku a volantem točíte tam, kam vám jde záď vozidla.

„Důležité je u tohoto točení kontra se nebát a raději to s volantem přehnat. Protože pokud natočíte kola málo, tak auto má malý impuls. A jelikož kvůli momentu překvapení není vaše reakce okamžitá, musíte právě tu prodlevu dohnat. Proto točte volantem daleko rychleji a agresivněji,“ radí Kohoutek.

Ještě však není vyhráno. „Nesmíte usnout na vavřínech. Jakmile se auto začne srovnávat, chce to srovnávat i kola, aby se auto nepřekývlo do druhého smyku,“ upozorňuje instruktor.

Častou chybou také je, že lidé začnou instinktivně brzdit. To však situaci zhorší. „Tím naženete větší váhu na předek a naopak víc odlehčíte záď auta. Tím pádem si smyk prohloubíte,“ vysvětluje.

Mimochodem, abyste zvládli rychle zatočit volantem, musíte ho správně držet. Zatímco dříve platilo, že ruce máme v poloze za deset minut dvě, nyní je to tři čtvrtě na tři.

„Zaprvé proto, že už máme posilovače. A pak si uvědomte, že volant je kruh. Když ho držíte v nejširším průměru, tak na první otočení máte největší záběr. A držení ve tři čtvrtě na tři je důležité i kvůli airbagu. Kdyby vystřelil a já držel volant za deset minut dvě, tak mi to katapultuje zápěstí do obličeje,“ vyjmenovává Kohoutek.

SMYK PŘEDNÍ NÁPRAVY NOHU Z PLYNU, VOLANT NECHAT

Projíždíte zatáčku a najednou dostanete smyk přední nápravy. Co teď? Řešení je složitější než u zadní.

„Co se týče práce nohou, sundáte nohu z plynu. Reakce rukou je taková, že necháte kola vytočená, jako jste měli v počátku smyku, a nehýbete volantem. V danou chvíli musíte vidět rozdíl v chování auta, čili že se takzvaně chytlo. Pokud ne, přichází plán B,“ popisuje instruktor.

Záložní plán znamená, že vyšlápnete spojku a začnete přibržďovat. „Ale ne panicky brzdit. Jen postupně zvyšovat tlak na brzdový pedál, dokud nezastavíte buď v té zatáčce, nebo na výjezdu ze zatáčky,“ dodává Kohoutek.

V moderních autech už je zabudován stabilizační systém, který dopomáhá ke srovnání vozidla. Rozhodně však nemůžete nechat celou práci na něm. „Pořád záleží na mé činnosti. Čili to není o tom, že si to pořídím do vozidla a při smyku si řeknu: tak se ukaž,“ upozorňuje Marek Kohoutek.