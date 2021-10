Moc ohledů na pumpičkáře, stěžují si řidiči na nové otázky v autoškole

Do testů pro závěrečné zkoušky v autoškolách přibývají nové otázky. Ty se zaměřují především na novinky v praktickém provozu, nutnost správně analyzovat dopravní situaci, ale také reagovat na větší míru cyklistiky v Česku. „Je to úlitba pumpičkářům, kteří sami neznají pravidla,“ stěžují si někteří řidiči na přehnaný důraz na cyklisty. Podle odborníků je to nutnost.