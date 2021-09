„Držíš to jako panna vocas.“ Obtěžování v autoškolách stále bují, ale neřeší se

„Můj instruktor mi říkal opravdu hnusný věci, třeba když jsem se asi na druhé jízdě špatně rozjela, řekl, že jestli budu dělat tohle, tak mi řekne, abych zajela do lesa, a tam mě znásilní,“ uvedla jedna z žen, které se svěřily s nepříjemnou zkušeností z autoškoly.

„Už od začátku mi často během jízd sahal na stehno a plácal mě přes něj. S tím nepřestal. Tenkrát jsem to brala jako normální a že je to jen sranda. Nebrala jsem to vážně, protože předtím jsem si zažila opravdu hodně ošklivé zneužití, a když jsem to srovnala s tímhle, jako by to nic nebylo,“ dodává s tím, že co se týče řízení, instruktor ji ovládat auto naučil. I když za cenu dlouhodobého traumatu.