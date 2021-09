Přebývají nám žáci, problém je přidělování termínů zkoušek, říká šéf asociace

Kvůli jarnímu lockdownu vznikl převis studentů, kteří v rámci výcviku v autoškole čekali nezvykle dlouho na zkoušky. Podařilo se to už vyřešit?Obecně nás to trápí. Základní právní rámec je, že když student ukončí výcvik, musí být dle zákona do patnácti pracovních dní vyzkoušen. Obdobně je to v případě, že by žadatel neuspěl. V Česku provádí zkoušky 206 obcí s rozšířenou působností a ten stav je hrozně rozdílný.

V čem?

Jsou místa, kde to bezvadně funguje. Už se po koronaviru vše srovnalo a zákonná lhůta se stíhá. Dohnali to tím, že přes léto zkušební komisaři zvýšili pracovní úsilí. Obce si je také navzájem půjčovaly a zkoušeli až deset žadatelů denně.

Pak jsou obce, kde se tak nestalo v plném rozsahu. Znám tři místa, ale v republice jich jsou nižší desítky, kde se čeká dlouho na zkoušku. To nás jako Asociaci autoškol trápí, prioritně kvůli jedné věci.

Kvůli jaké?

Začíná se dít něco, co nazýváme řidičákovou turistikou. Představte si studenta z pražských Dejvic, který si vybírá autoškolu a říká si, kam půjde. Hledá, jaká ta autoškola je, kolik stojí, jaká má auta. Zjistí, že je mnohem efektivnější se přihlásit do Kralup, jelikož nemají problém s termíny zkoušek. Žáci si to předají a víme, že se z Prahy v loňském roce ztratilo několik tisíc lidí, kteří měli dělat řidičák a nedělali.

Autoškolám to nastavuje nerovné podmínky v rámci konkurenčního boje. Jsme zvyklí konkurovat kvalitou nebo nekvalitou, tím, jestli jezdíme výcvik na Fabii nebo na Tesle, ale proti tomuhle nemůžeme bojovat.

Jak se tedy autoškoly brání?

Spousta z nich má různé pobočky, aby dostaly nějaké termíny zkoušek.

Je situace takhle vážná i v Praze?

Máme člena Asociace autoškol, který má asi čtyři sta nevyzkoušených žadatelů, kteří čekají na zkoušku a průměrně to je několik měsíců.

Nedaří se to kvůli problémům s komisaři, nebo to způsobil covid-19?

Je to kombinace obou faktorů. Musíme se vrátit do března 2021. Zakázali zkoušet žadatele, ale autoškoly pokračovaly. Vydávali jsme tiskové zprávy, kde jsme říkali: „Prosím, nezastavujte ten sektor polovičatě, když budeme pracovat, budeme vytvářet žáky a budeme to dohánět.“ Doteď se to na spoustě míst nepodařilo dohnat.

Druhý důvod je, že se vyzkouší strašně rozdílný počet žadatelů na jednoho komisaře v rámci běžné pracovní doby. Máte obec, kde čekají na zkoušku měsíc a komisař dělá maximum a zkouší osm, deset lidí denně. Pak je obec o kousek vedle a komisař, který zkouší jen dva žadatele. Na jedné obci za půlku času frontu odstraní a na druhé obci se nezkracuje.

Mluvil jsem s autoškolami nejen z Prahy a majitelé mi říkali, že nemají s termíny problém. A pokud, je to z časových důvodů žáků.

Jak se přidělují zkoušky žadatelům o řidičské oprávnění v Praze, to nikdo neví. Neexistuje transparentní systém. Středně velké autoškola potřebuje vyzkoušet deset lidí, tak ty termíny dostane. Větší autoškola má třicet žadatelů, ale dostane místo na dvacet. Město nemá být strůjcem toho, kdo bude mít kolik zkoušek, má v zákonné lhůtě vyzkoušet všechny.

Týká se problém jen žadatelů o skupinu B, nebo i jiných?

Všech. Minulý týden jsme slavili klienta, který se hlásil přes úřad práce před rokem na to, aby si udělal řidičák na náklaďák, přívěs a profesní průkaz. Normálně bychom ho měli hotového za tři měsíce a letos to kvůli covidu trvalo rok. Ne že bychom to nezvládli, problém je v čekání na zkoušky.



Aby toho nebylo málo, jakmile bylo možné opět zkoušet, přišli komisaři s tím, že nebudou zkoušet do doby, než budou naočkovaní...

Ano, doteď trvá něco, nazvěme to stávkovou povinností. Nemá to už úplně souvislost s koronavirem. Dnes chtějí zrušit své takzvané prolongace, což znamená, že jednou za pět let musí dělat zkoušku a nechtějí to. Tlačí na pilu, aby to stát zrušil a berou si nás a žáky jako rukojmí.

Což nás netěší o to víc, když víme, že stále není situace normální. Ten problém je letitý, je způsobený lidmi, kteří v oboru pracují. Těžko změní sektor tím, že zablokují české vzdělávání řidičů, protože si chtějí zlepšit pracovní podmínky. To nám nepřijde korektní.

Vypadá to, že celý sektor je problematický, ale tak to není. Spousta komisařů chodila do práce i v sobotu, zkoušela deset lidí za den, neměla dovolenou. Těm bych chtěl poděkovat.



Má výkon komisařů a jarní zákaz zkoušení dopad na ceny kurzů?Rozhodně. Vzdělávání řidičů bylo ekonomicky poddimenzované. Dělali jsme statistiku z celé EU a průměrně - když vezmete nejbohatší i nejchudší státy - stojí řidičák tisíc eur (25,4 tisíc korun).

I na Slovensku je to už dneska 700 - 800 eur (17,8-20,3 tisíce korun) a my byli někde okolo 500 euro (12,7 tisíc korun). Další problém byl, že se náš sektor za covidu zastavoval. Nemohli jsme podnikat jako restaurace. My ale neměli dotační program. Podle našeho průzkumu průměrně autoškolu stálo zavření asi 75 tisíc korun měsíčně. Musel jste těch 75 tisíc vydat, ale nikdo vám nic nekompenzoval. To je další věc, kterou je potřeba zahrnout do kalkulací.

Zatřetí všechno kolem nás zdražuje. Připravujeme akci pro autoškoly na Fabie. Nová dnes stojí v základu 330 tisíc korun a když si vezmu auta, která jsme kupovali před čtyřmi roky, platili jsme za ně 250 tisíc korun. Náklady na provoz firmy zabývající se vzděláváním řidičů jen rostou.

Jak ale zefektivnit přidělování termínu?

Jsme ve fázi digitalizace, kde by šlo všechno dělat online. Vše se ale plánuje na různé kalendáře, někde se to píše na papíry, na nástěnky. Nikdo ani neví, proč se jedné autoškole termín dal a druhé ne. Kdyby se nám z toho jednou podařilo vytěžit to dobré, tak to, že by žáci měli vidět termín zkoušky elektronicky, jako když si objednávají lístky do kina.

Je potřeba změnit zákon, což před volbami už není možné. Chceme také apelovat na dodržování lhůt. Vemte si tu absurditu. Instituce, které nad námi mají vykonávat takzvaný státní odborný dohled, jestli to děláme dobře, máme správné podmínky či v něčem nepodvádíme, samy nedodržují zákony.

Pomohlo by také výkonové odměňování komisařů. Jak je možné, že v jedné obci komisař za den vyzkouší čtyři žáky a v jiné klidně osm, přitom oba berou stejně? Správnou otázkou pak je: „Co takový komisař dělá ve zbytku dne?“