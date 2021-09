Autoškoly drtí byrokracie. Po lockdownech zbyli žáci, zkoušek se nedostává

Celé to začalo loni na jaře a během podzimu pokračovalo. Autoškoly měly kvůli koronaviru zavřeno, nyní v jarních měsících výuku zbrzdil lockdown a zákaz zkoušek.

Zatímco studenti čekali na zelenou k dokončení řidičáků, hlásili se do kurzů noví žadatelé. A majitelé je neodmítali - nemohli. Sice se nezkoušelo, ale autoškoly neměly nárok na kompenzace od státu. A tak nabíraly studenty dál, i když věděly, že dojde k jejich převisu.

„Zakázali zkoušet žadatele, ale autoškoly pokračovaly. Prosili jsme, ať ten sektor nezastavují polovičatě, protože budeme vytvářet nové žáky a pak to budeme dohánět. Doteď se to na spoustě míst nepodařilo,“ přiznal bilanci šéf Asociace autoškol Aleš Horčička.

Podle něj ze zjištění asociace vyplývá, že na řadě míst pracují obce rychlostí dvou zkoušených žáků za celý den. Pro představu: standardní závěrečná jízda žáka s komisařem trvá čtyřicet minut, není-li žák vykázán za chybu dřív.



Od okamžiku, kdy majitelé autoškol zašlou na dopravní odbor žádost se studentovou kartičkou o dokončeném výcviku, musí obec zkoušku uskutečnit nejpozději do patnácti dní. Pokud se tak nestane, poruší zákon.

A čekatele stihla další pohroma poté, co vláda na jaře opět povolila zkoušet. Komisaři totiž na mnoha místech odmítli pracovat do doby, než budou naočkovaní.

Jenže situace není lepší ani v září. „V tuto chvíli máme v Praze přibližně 400 čekajících žáků. Čekací doba je tři až čtyři měsíce,“ zuří majitel autoškoly, který si nepřál být jmenován. Ne kvůli sobě, ale z obavy, aby si pak komisaři nevylívali zlost na jeho studentech.

„Když komisař bude chtít, vyhodí od zkoušek klidně i Schumachera. Vždy se dá něco najít,“ upozorňuje na praktiky.



Z přibližně tisícovky českých autoškol jich sdružuje Horčičkova asociace asi 200. „Naši členové udělají ročně asi 40 tisíc řidičáků, přičemž na skupinu B se jich celkově za rok udělá mezi 80 až 100 tisíci,“ poodkrývá čísla šéf sociace Horčička, podle kterého neexistuje žádný systém ve vyřizování žádostí.

„Mohou být autoškoly, kterým počet termínů stačí. Potřebují vyzkoušet deset žáků za měsíc, tak ty termíny dostanou. A pak je tam velká autoškola, která potřebuje vyzkoušet třicet lidí, ale prostor dostane jen pro dvacet,“ dodává.

„Zkoušek je dost, co mám info z magistrátu, tak některé autoškoly v Praze ani nejsou schopné naplnit své přidělené termíny,“ říká majitel Autoškoly Wyrwolová David Wyrwol.

Řidičáková turistika

Průměrná délka výcviku je dva až tři měsíce. Jenže stále nesplasknutý převis má dopad i na nové zájemce o řidičské oprávnění. Stávající žadatelé o zkoušku si přikupují jízdy, čímž dochází k prodlevám mezi jednotlivými jízdami u nových studentů.

Kurz se může rázem protáhnout klidně o dva měsíce, nemluvě o pětitýdenním čekání na vydání samotného řidičského průkazu. Problém se ale netýká jen žadatelů o průkaz skupiny B, trable zažívají i lidé, kteří papíry potřebují k výkonu povolání.

„Minulý týden jsme slavili jednoho klienta, který se hlásil přes úřad práce přesně před rokem na to, aby si u nás udělal řidičský průkaz na náklaďák, přívěs a profesní průkaz. Normálně bychom ho měli hotového za tři měsíce,“ popisuje šlamastyku Horčička, jenž sám vlastní autoškolu.

Zato v méně frekventovaných obcích může mít žadatel zkoušku klidně do týdne či dvou, čímž dochází k ohýbání podmínek, které by pro autoškoly měly být stejné. „Jsme zvyklí konkurovat naší kvalitou nebo nekvalitou, tím, jestli jezdíme výcvik na Fabii nebo Tesle, ale v momentě, kdy spotřebitel nemá jistotu zkoušky, tak raději místo aby šel k vám, půjde o třicet kilometrů jinam,“ vadí Horčičkovi. A nejen on pro to má trefné pojmenování: řidičáková turistika.

Rozhovor s šéfem Asociace autoškol Horčičkou „Vemte si tu absurditu. Instituce, které nad námi mají vykonávat takzvaný státní odborný dohled, jestli to děláme dobře, máme správné podmínky či v něčem nepodvádíme, samy nedodržují zákony.“ Přečtěte si už zítra na iDNES.cz obsáhlý rozhovor s Alešem Horčičkou, šéfem Asociace autoškol.

„Je to aktuální. Vím i od různých autoškol, že jezdí zkoušet jinam. Praha dává málo termínů. My s tím umíme pracovat a sami studentovi v rámci našich poboček a dceřiných firem nabídneme různé možnosti. Student má výhodu, že zůstává ve stejném autě se stejným učitelem, než kdyby přestoupil někam jinam,“ popisuje Václav Volf z autoškoly VT Centrum, která má několik poboček v Praze a jednu v Českém Brodu.



„Často nám volají zájemci, že jim učitelé řekli, že nemají termíny a mají si hledat novou autoškolu. My je ale odmítáme, sotva máme termíny pro sebe a nestíháme,“ doplňuje Volf.

O změně autoškoly uvažovala i Dorotea Šilarová, která dokončila výcvik v únoru, kvůli restrikcím a vytíženosti komisařů šla na zkoušky až začátkem června. „V červnu jsem měla testy, jízdy potom v sprnu. Nakonec jsem se rozhodla v autoškole zůstat, protože jsem byla spokojená s učitelem a řekla si, že když už tu jsem, tak to tu dodělám,“ usmívá se.

Situace se netýká ale jen Čech, problémy pociťují i na Moravě. „Musím říct, že se komisaři v Ostravě snaží, aby netlačili před sebou tolik studentů. Aktuálně se na zkoušky čeká přibližně čtyři až pět týdnů,“ popisuje situaci jeden z místních instruktorů, který si nepřál být jmenován, ale redakce jej zná.

Není žádost, není problém

„V Praze žijí desítky tisíc lidí, kteří zde nemají trvalý pobyt, ale dělají zde řidičák. Magistrát pak bojuje s návalem, ale protože zde oficiálně tolik lidí nežije, nezařídí více komisařů. Oficiálně není důvod,“ objasňuje původ problému zdroj iDNES.cz obeznámený se situací autoškol.

Jedním dechem na to však navazuje: „Úředníci pak majitele autoškol prosí, aby nepodávali žádosti do patnácti dní od ukončení žákova výcviku, že jim nějaké termíny dají. Když pak není hromada žádostí, není ani problém.“

„Záležitost se týká celé republiky. Zkušební komisaři jsou ve skluzu, který přinesla koronavirová opatření. Problém tkví v tom, že zástupci ministerstva dopravy za dobu trvání všech těchto omezení nedokázali udělat nic pro zlepšení popisovaného stavu,“ vysvětluje mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.



Podle něj v době, kdy se mohlo zkoušet, lpěli komisaři přespříliš na dodržování nařízených opatření a zákoníku práce, čímž se snížil počet zkoušených žáků.