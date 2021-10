Výběr spolujezdce je důležitý, nemá jen číst rozpis, říká závodník Delecour

Jak se to tenkrát seběhlo, že jste začal závodit? Závodil váš otec nebo někdo z rodiny?

Vůbec ne, právě naopak. V roce 1962 vezla moje matka mého bratra a sestru do školy. Dominikovi bylo tenkrát 11 let. Já jsem ještě nebyl na světě, matka se mnou byla teprve těhotná. Během cesty do školy měli nehodu, při níž matka zabila malou holčičku, která šla do školy. Můj bratr byl vymrštěn z auta, auto se na něj překulilo a zabilo jej. Takže si umíte představit, že jsme nebyli zrovna rodina, ve které by bylo kdovíjak dobré mluvit o autech.

Je škoda, že v mistrovství světa není víc žen navigátorek. Někteří piloti nemají ženský hlas rádi, necítí v něm dostatečnou energii atd. Francois Delecour automobilový závodník